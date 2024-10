Nástup zimního počasí už na konci října? Meteorologové řekli, zda může sněžit

Meteorologové zareagovali na tvrzení, že se na přelomu října a listopadu chystá do střední Evropy ochlazení a dokonce i sněžení, které by mohlo hrozit i v nížinách. Podle expertů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) to rozhodně není jistý scénář.

Ústav zmínil, že předpovědi ve střednědobém horizontu, tedy zhruba s týdenním předstihem, jsou zpravidla velmi ošemetné. Zpravidla existuje velká nejistota, což platí i pro aktuální situaci.

"Při pohledu na předpověď teploty ve výšce kolem 1500 m n.m. z modelu ECMWF vidíme stále velký rozptyl v tom, jak se počasí může ke konci měsíce vyvíjet. Rozptyl je od -5 do 10 stupňů," uvedli meteorologové na sociální síti X.

Ochlazení na konci měsíce sice je podle nich ve hře, ale může i pokračovat teplejší počasí. "Na zaručené titulky tedy velký pozor. A jak to bude, to bude jasnější během dalších dní. Nejistota je zatím stále příliš vysoká," dodali.