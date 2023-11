Počasí bude zimní i nadále, podle meteorologů to potvrzují modely

Meteorologové na sociální síti X sdělili, že všechny střednědobé modely se s poměrně vysokou jistotou shodují, že i tento týden přinese zimní počasí. Na horách bude mrznout kontinuálně, v nížinách mohou být v pondělí a ve čtvrtek vyšší teploty.

Dnes a zítra by měla počasí od severozápadu ovlivnit tlaková níže, která má přinést trvalejší sněžení i do nížin. "Úterní ráno a dopoledne by tedy mohlo být obzvláště zasněžené a na horách v Čechách by mohlo připadnout slušné množství sněhu," uvedl ČHMÚ.

"Další zajímavá situace se rýsuje na čtvrtek, případně pátek, ale na té už panuje nejistota," dodali meteorologové.