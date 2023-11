Počasí dnes opět trápí řidiče. Tvoří se ledovka i náledí, teploty klesly až na -20

Ruský prezident Vladimir Putin se domnívá, že Rusko se již vrátilo do pozice globální "supervelmoci", a to téměř dva roky poté, co nařídil rozsáhlou invazi na sousední Ukrajinu. "Stali jsme se silnějšími," řekl Putin ve virtuálním projevu na úterním zasedání nevládní Mezinárodní ruské lidové rady vedené patriarchou ruské pravoslavné církve Kirillem.