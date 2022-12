Počasí příští týden bude opět chladné. Nasněží ve všech polohách

Obyvatelé Kyjeva by mohli zůstat bez dodávek tepla až do jara, pokud příští ruské útoky na delší dobu vyřadí z provozu teplárenskou soustavu v ukrajinském hlavním městě. Podle agentury Reuters to dnes uvedl kyjevský starosta Vitalij Kličko. Apeloval také na lidi, aby se pro případ výpadků zásobili.