Po tropech se v Česku podle předpovědi počasí ochladí až k 25 stupňům

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do středy budou v Česku tropické teploty, pak se mírně ochladí a průměrná maxima kolem 25 stupňů Celsia čekají meteorologové také v dalších třech týdnech. Srážek by mělo spadnout nejvíc v tomto týdnu. Vyplývá to z týdenní předpovědi a měsíčního výhledu počasí, které dnes na svém webu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).