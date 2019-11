Počasí: Část Česka zasypal sníh. Vyrazily pluhy, hrozí náledí

Nejvíc sněhu je podle Šéna v Krkonoších v oblastech nad 800 metrů nad Mořem kolem Benecka nebo Míseček. "Tam je deset centimetrů těžkého mokrého sněhu, který se najíždí. Přes den mají navíc přijít další sněhové přeháňky nebo déšť se sněhem, takže je na místě opatrnost. Zvlášť proto, že někteří řidiči ještě stále nemají přezuto," doplnil. Navzdory sněžení zatím stále zůstává otevřená silnice 290 kolem přehrady Souš v Jizerských horách, která je zdrojem pitné vody. S prvním sněhem se vždy uzavírá. "Na víkend se ale čeká oteplení," dodal Šén.

V Libereckém kraji se dnes ráno teploty pohybují jen těsně kolem nuly. Většinou je zataženo, aktuálně ale beze srážek. Místy se objevují mlhy. Přes den očekávají meteorologové teploty od jednoho do čtyř stupňů. Mělo by pršet nebo bude padat déšť se sněhem, ve výškách nad 400 metrů očekávají meteorologové sněžení. V horách by mohlo napadnout až deset centimetrů sněhu.

Silnice v Ústeckém kraji jsou dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. V Krušných horách přes noc napadl sníh, na cestách je po chemické úpravě rozbředlý a může klouzat. Vyplývá to z informací silničářů. Předpověď počasí na dnešní den hlásí zataženo a místy na většině území kraje občasný déšť a déšť se sněhem. Nad 500 metrů nad mořem lze očekávat sněžení. Nejvyšší teploty během dne budou dva až pět stupňů Celsia, na horách nula až tři stupně Celsia.

V Pardubickém kraji v noci na mnoha místech sněžilo. Kvůli teplotám nad bodem mrazu a solení sníh na silnicích většinou nezůstal. Někde komplikují dopravu také mlhy, informují silničáři. Opatrní by měli být řidiči zvláště ve výše položených oblastech. Na některých místech také slabě prší nebo padá déšť se sněhem. Podle Českého hydrometeorologického ústavu by mělo sněžit i během dneška a čtvrtka.

V horských oblastech Královéhradeckém kraji v noci sněžilo. Řidiči musí být opatrní hlavně v Krkonoších a v Orlických horách, kde ráno ležel na silnicích místy rozbředlý sníh. Silnice v okolí Šerlichu v Orlických horách v délce asi čtyř kilometrů pokrývala vrstva ujetého sněhu do sedmi centimetrů. Většina silnic v regionu byla ale mokrá, sjízdná bez omezení. Nárůst nehod v souvislosti s počasím policie ani hasiči nehlásili.

V Krkonoších na hřebenech nasněžilo v posledních hodinách přes deset centimetrů sněhu. Třeba v okolí hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo ráno kolem nuly, 20 centimetrů sněhu z toho 15 nového, uvedla na webu horská služba. Sníh se držel také v horských údolích, například v Peci pod Sněžkou nebo ve Špindlerově Mlýně.

Na horách by mělo sněžit i dnes. Meteorologové na dnešek předpovídají převážně zataženo, dopoledne místy mlhy. Zpočátku místy, postupně na většině území déšť, místy i déšť se sněhem, v polohách nad 400 metru sněžení. Večer by měly srážky od jihu slábnout. Nejvyšší denní teploty v hradeckém kraji se očekávají mezi plus jedním až čtyřmi stupni Celsia, v 1000 metrech na horách kolem nuly.

Po nočním sněžení může na některých silnicích nižších tříd na Vysočině ještě zůstávat vrstva rozbředlého sněhu po pluhování. V úterý večer a v noci na dnešek sněžilo podle silničářů nejvíc na Pelhřimovsku, Havlíčkobrodsku a Jihlavsku. Hlavní tahy jsou po chemickém ošetření mokré. Teplota v kraji neklesla k bodu mrazu.

"Teplota se nám pod nulu nedostala. Celokrajsky byla okolo jednoho až tří stupňů nad nulou," řekl dispečer Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina Roman Hubený. Všechny vozovky jsou podle něj se zvýšenou opatrností sjízdné.

Podle meteorologů může dnes na Vysočině v polohách nad 500 metrů znovu sněžit nebo padat déšť se sněhem. Teploty se budou pohybovat mezi nulou a čtyřmi stupni Celsia. V noci může teplota klesnout až k mínus čtyřem stupňům Celsia a místy se může tvořit náledí.