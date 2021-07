Počasí v dalších týdnech přinese ochlazení místo parného léta

Následující čtyři týdny budou teplotně slabě podprůměrné. O nadcházejícím víkendu mohou ještě teploty vystoupat nad tropických 30 stupňů Celsia, poté by se ale mělo postupně ochlazovat.

Množství srážek by nijak nemělo vybočit z průměru předchozích let. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Tento týden by měl být nejteplejší v celém období od 19. července do 15. srpna. Ve všední dny se nejvyšší denní teploty budou pohybovat okolo 26 stupňů, v pátek může být o něco tepleji. V sobotu pak meteorologové očekávají denní maxima 27 až 31 stupňů Celsia.

"Následně by průměrné týdenní teploty měly postupně klesat a ve druhé polovině předpovědního období budou pravděpodobně už pod hodnotami, které jsou obvyklé pro danou roční dobu," uvedl ČHMÚ.