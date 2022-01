Předpověď počasí na měsíc: V únoru přituhne, bude mrznout více

Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí a dlouhodobého výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Obloha na Českem by měla být až do čtvrtka zatažená, ojediněle se mohou tvořit mlhy. Alespoň občas by slunce mohlo zasvítit od pátku, kdy se oblačnost změní na proměnlivou. Oblačnost bude na horách provázet slabé sněžení. V nížinách budou srážky převážně dešťové či smíšené. Více sněhu by na horách mělo připadnout v pátek a o víkendu, kdy meteorologové očekávají četné sněhové přeháňky.

Ojediněle se mohou ke konci týdne v Česku objevit i bouřky. Denní teplotní maxima by se v Česku měla tento týden držet většinou mezi jedním a šesti stupni Celsia. V noci ale budou teploty klesat pod bod mrazu.

Období od 24. ledna do 20. února očekávají meteorologové jako celek teplotně průměrné a srážkově nadprůměrné. Týdenní průměry nejvyšších denních teplot se budou ve všech čtyřech týdnech pohybovat kolem tří stupňů, nejnižší noční budou v prvním a druhém týdnu kolem minus dvou stupňů Celsia a v následujících dvou do 20. února pak kolem minus čtyř stupňů.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.