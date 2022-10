Předpověď počasí na příští víkend. Teploty vyšplhají až na 20 stupňů

— Autor: Jan Hrabě / EuroZprávy.cz

Česko v posledních dnech trápilo deštivé počasí, nakonec by ale přece jen mělo dorazit i babí léto. Vydržet by mělo až do příštího víkendu, naznačuje týdenní předpověď Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).