Tropy v Česku: Kdy se letos dočkáme letního počasí?

Květen bude zpočátku chladnější a deštivé počasí srazí teploty až k 15 stupňům, od příštího týdne se ale oteplí a teploty porostou až l 23 stupňům, kde se udrží zhruba do poloviny měsíce.

Od půlky května se opět ochladí. Teploty spadnou na 16 stupňů a přiženou se opět přeháňky, v tomto měsíci pravděpodobně poslední. Od třetího květnového týdne teploty opět porostou.

V maximech by měly dosáhnout až 24 stupňů, do konce měsíce by se ale už výrazněji ochladit nemělo. Teploty by se měly pohybovat nadále kolem 20 stupňů a pouze ke konci měsíce hrozí bouřky.

Na přelomu května a června teploty vystoupají až na 25 stupňů, kde se udrží i v průběhu prvního červnového týdne. Ke konci druhého týdne v měsíci pak hrozí opět bouřky.

Od třetího týdne se začnou blížit tropické teploty. Teploměry budou ukazovat až 27 stupňů, a to s menšími výjimkami až do konce měsíce.