V Krkonoších napadlo přes 10 cm sněhu, teploty mrazivé

Na horských silnicích dnes ráno ležel sníh. Chemicky ošetřované silnice byly dnes ráno mokré, uvedli silničáři.

Teploty se dnes ráno v kraji pohybovaly od minus tří do plus jednoho stupně Celsia. Na Luční boudě na hřebenech Krkonoš bylo minus sedm stupňů.

#pocasi „Teploty klesly všude pod bod mrazu. Nejnižší teplotu hlásí stanice Kvilda-Perla -14,2 °C, Březník -13,7 °C, Rokytská slať -13,4 °C, Horská Kvilda -13,3 °C. V místech, kde sněžilo nebo padal déšť se sněhem, se mohou ojediněle tvořit náledí nebo zmrazky, pic.twitter.com/NOztHzKNw1 — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) November 30, 2020

Dnes bude podle meteorologů příliv studeného vzduchu od severovýchodu slábnout. V kraji by mělo být zataženo až oblačno, ojediněle se slabým sněžením. Teploty by se měly pohybovat od nuly do tří stupňů, na horách od minus jednoho do minus čtyř.