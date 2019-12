Velká předpověď počasí do jara: Jaká bude letošní zima?

Následující dva týdny se ponesou v podobném teplotním duchu jako poslední dny. Ačkoliv teploty během noci klesnou pod bod mrazu, přes den se udrží nad nulou. Se sněžením se navíc počítá většinou jen ve vyšších polohách.

Zlom přijde podle servu AccuWeather během vánočního týdne, kdy by se mělo oteplit až na 7 stupňů. Naopak poslední prosincový týden se ochladí a denní teploty se budou pohybovat kolem nuly. Rovněž se dočkáme větších mrazů a hustějšího sněžení.

To by mělo vydržet i v prvním lednovém týdnu, poté se ale opět oteplí. Teploty během dne vystoupají a na 4 stupně a ačkoliv budou v noci nadále klesat do mínusu, mělo by být jasné až polojasní počasí.

To vydrží až do poloviny ledna, kdy se začne zatahovat. V posledním lednovém týdnu se opět přižene hustější sněžení a nižší teploty, které ale na přelomu ledna a února opět stoupnou. A to až na 7 stupňů.

První dva únorové týdne se budou denní teploty pohybovat kolem 4 až 7 stupňů a přižene se déšť. Výraznějšího sněžení a ochlazení se pak opět dočkáme od poloviny měsíce, nevydrží ale dlouho. Poslední únorový týden se opět vyčasí.

Přelom února a března by pak měl výrazně teplejší. Ačkoliv se přiženou deště a přeháňky, teploty by měly vystoupat až k téměř deseti stupňům.