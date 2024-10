Počasí v Evropě ovlivní bouře, která se nachází nad Atlantikem. Česko nebude výjimkou

Poté, co si na úvod Ligy mistrů doma s přehledem poradila se Salcburkem, nad kterým vyhrála 3:0, čekal na pražskou Spartu o poznání těžší soupeř. V úterý se představila na stadionu úřadujícího německého vicemistra Stuttgartu. Zápas začal podle očekávání, když už po sedmi minutách hry šli domácí do vedení zásluhou Enza Millota. V prvním poločase ale Sparta dokázala hrát vyrovnaný fotbal, až dokázala vyrovnat parádní střelou do šibenice z přímého kopu od Kairinena. Duel skončil 1:1, jelikož se Spartě ve druhé půli podařilo cenný bod ubránit.