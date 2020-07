Arktické Špicberky hlásí rekordně vysoké teploty. Důsledky mohou být závažné

S odvoláním na meteorologickou službu o tom informovala agentura AP.

"V Longyearbyenu padl 41 let starý rekord," uvedl Norský meteorologický institut na twitteru.

En 41 år gammel varmerekord er slått i Longyearbyen på #Svalbard! Mellom kl. 17 og 18 målte vi 21,7 grader, det er 0,4 grader over den gamle rekorden fra 16. juli 1979 🌡️ pic.twitter.com/Kj11HszE1i — Meteorologene (@Meteorologene) July 25, 2020

Vpodvečer tu teplota stoupla na 21,7 stupně Celsia, čímž o 0,4 stupně překonala rekord z roku 1979, dodal. Zhruba dvoutisícový Longyearbyen je největší město na Špicberkách, nachází se asi 1300 kilometrů od severního pólu.

Špicberky se ohřívají rychleji než téměř jakékoliv jiné místo na Zemi. Tato skutečnost zvýrazňuje nebezpečí vyplývající z oteplování jiných končin Arktidy - od Aljašky až po Sibiř, uvádí se v loňské zprávě Norského centra pro studium klimatu.

Průměrná teplota na Špicberkách podle něj vzrostla od 70. let 20. století o tři až pět stupňů. Do roku 2100 může stoupnout dokonce o deset stupňů, pokud se nesníží vypouštění skleníkových plynů do atmosféry.

Růst teploty může mít na Špicberkách za následek tání věčně zmrzlé půdy, což ohrozí stabilitu mnoha budov, silnic či letišť a může způsobit i větší množství lavin a sesuvů půdy. Oteplování klimatu ohrožuje také arktickou faunu, jako jsou lední medvědi či tuleni, kteří jsou závislí na ledové pokrývce oceánu.