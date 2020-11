Hurikán Eta pustoší Střední Ameriku, v Guatemale zahynulo nejméně 50 lidí

Až dosud se uvádělo, že Eta si ve Střední Americe vyžádala pět životů. Nicméně místní úřady podle Reuters odhadovaly, že desítky lidí jsou zřejmě pohřbeny pod troskami svých domovů, postižených sesuvy půdy v centrální části Guatemaly.

