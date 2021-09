Pozůstatky hurikánu Ida se přehnaly přes New York

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pozůstatky hurikánu Ida, který v neděli pustošil Louisianu, se přehnaly přes stát New Jersey a město New York, kde bouře způsobila přívalové deště a vyplavila metro. Nejméně jeden člověk podle stanice CNN zemřel při částečném zřícení budovy ve čtvrti Queens. Nepřízeň počasí také zpozdila zápasy na tenisovém US Open. Pro newyorskou čtvrť Bronx platilo varování před tornády. V New Jersey si bleskové záplavy vyžádaly jednu oběť a tornádo ničilo domy.