Tornáda se prohnala státem Tennessee. Nejméně 19 obětí

Uvedla to agentura AP s odvoláním na místní úřady. Předchozí bilance hovořila o sedmi obětech. Tennessee je jedním ze 14 států, v nichž se dnes konají primární volby amerických demokratů. Kvůli následkům tornád bylo hlasování na některých místech odloženo o hodinu, jinde bylo přeloženo do jiných místností.

Tornádo pobořilo asi čtyři desítky budov a desítky tisíc lidí připravilo o dodávky elektřiny, napsala agentura Reuters s odvoláním na policii a hasiče.

Video shows destruction from deadly tornado that tore through Nashville area early Tuesday. https://t.co/hnDsjm1cSV pic.twitter.com/PuNtrIkHF8 — NBC News (@NBCNews) March 3, 2020

Poničené budovy a zraněné hlásí hlavně východní předměstí Nashville Mt. Juliet. "Jsou tu plynová potrubí, ze kterých uniká plyn, elektrické vedení stržené na zem a ke zraněným jsou přivoláváni záchranáři," uvedlo místní oddělení policie. "Pokračujeme v pátrání po zraněných," dodali policisté. Zasaženo je i centrum města, kde vichr vyrazil okna historického kostela.

Guvernér Bill Lee řekl, že několik lidí se stále pohřešuje. "Máme mrtvé v celém státě," dodal. Státním zaměstnancům, kteří nejsou na svých postech nezbytní, doporučil zůstat doma, dokud z vrtulníku nezhodnotí škody.

Tornáda, jež zasáhla Tennessee, byla součástí bouří, jež se přehnaly východem USA od Alabamy na jihu po Pensylvánii na severu. Silně prší ve dvou ze 14 států, jichž se týkají dnešní primárky.

"Je tu pár tragických případů. V jednom spadl na auto strom. Asi dvě desítky lidí skončily v nemocnici," uvedl podle televize CNN starosta Nashvillu John Cooper. Dodal, že v oblasti Nashvillu je 169 volebních místností a pro 15 z nich muselo být určeno náhradí volební místo. V některých okrscích se volební místa otevřela se zpožděním a to se očekává i v případě ohlášení výsledků. Místnosti mají být ale bez ohledu na pozdější začátek uzavřeny všechny podle plánu ve 20:00 místního času (v 03:00 SEČ ve středu).

Obyvatelka jedné z tornádem zasažených oblastí, která neuvedla své jméno, řekla televizi WTVF, že tornádo ji probudilo ze spánku, když jí z dvojdomku odtrhlo část střechy. "Mám štěstí, že se moje strana neutrhla, ale střecha na druhé polovině je úplně stržená," řekla. "Když jsi uvnitř, je to dobré. Ale jakmile vyjdeš ven a uvidíš, co se stalo, je to špatné," dodala. Podle energetiků je bez proudu 44.000 odběratelů. Škody utrpělo i místní letiště, vzdálené asi 12 kilometrů od centra města. Tornádo tam zničilo několik hangárů.