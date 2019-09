Bouře Imelda zasáhla Houston. Město je pod vodou, vyhlášen stav ohrožení

V Houstonu a okolí úřady vyhlásily stav ohrožení. "Jste-li ve škole, doma nebo v práci, zůstaňte tam. Jde o život," vzkázala na tiskové konferenci obyvatelům města Lina Hidalgová, zástupkyně místní samosprávy.

Televizní záběry ukazovaly zatopené automobily na výpadovkách, záchranáři přepravovali obyvatele města z vodou ohrožených domů. Podle agentury AP bylo v Harris County, kde se nachází i Houston, evakuováno asi 1700 lidí. Zaplaveny byly také části jižní Louisiany.

No one appears to be in the car. Drivers keep slowing down to check. But, since I took this video, the water has gone up to almost the top of the wheels. #houston #houwx pic.twitter.com/3Zv9NgmQm7