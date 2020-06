Změna klimatu postupuje. Letošní květen byl nejteplejší od začátku měření v roce 1979

Globálně nejteplejší květen zaznamenala na základě svých dat evropská služba Copernicus. Podle ní byla během minulého měsíce průměrná teplota celosvětově o 0,63 stupně vyšší, než byl průměr v letech 1981 až 2010.

Ukazatele klimatické změny dosáhly nových nejvyšších hodnot, konstatovala dnes mluvčí WMO Clare Nullisová. "To má velký vliv na rozmanitost druhů a přírodu," upozornila mluvčí.

📢May #temperature highlights from #Copernicus #C3S:



🌡️Globally, it was the warmest May in our record, at 0.63°C above average

🌡️Although May was colder than average in Europe, spring 2020 was overall 0.7°C warmer than the norm



More detail➡️https://t.co/2gh0WRIv7A pic.twitter.com/tqCOKiceI2