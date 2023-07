Počasí: Z nadprůměru do podprůměru. Změna přijde na přelomu července a srpna

Důchodcům se v lednu zvýší důchody o stovky korun. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by to konkrétně mohlo být 400 korun, uvedl to na pondělní tiskové konferenci. Průměrná starobní penze by tak dosáhla výše 20 700 korun.