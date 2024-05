Izrael v Haagu popřel genocidu: Je tam tragická válka, nedochází tam ale ke genocidě

Právní zástupce Izraele Gilad Noam podle AFP podání JAR označil za výsměch úmluvy o genocidě, z jehož porušení tato země Izrael obviňuje. "Označovat něco znovu a znovu za genocidu z toho genocidu neudělá. Opakování lži z něj pravdu neudělá," řekl. "Je tam tragická válka, nedochází tam ale ke genocidě," dodal.

JAR žádá, aby MSD nařídil zastavení izraelského tažení ve městě Rafah na jihu Pásma Gazy. Izrael však tvrdí, že tato operace je důležitá pro zničení hnutí Hamás.

Izrael si podle Noama uvědomuje, že v Rafahu je soustředěno velké množství civilistů, a také si je vědom úsilí hnutí Hamás využívat tyto osoby jako štíty. Právník uvedl, že v Rafahu se neuskutečňuje rozsáhlý útok, ale specifické a omezené operace spojené s opatřeními na evakuaci a podporu humanitárních činností.

Jihoafrická republika ve čtvrtek na půdě Mezinárodního soudního dvora uvedla, že situace v Pásmu Gazy dosáhla "nového a hrozného stadia". Připomněla také masové hroby, mučení či záměrné bránění přístupu k humanitární pomoci.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek tvrdil, že pozemní útok na Rafah je klíčovou částí mise izraelské armády pro zničení hnutí Hamás a zabránění útokům tohoto hnutí. Militanti vedeni Hamásem loni 7. října v Izraeli zabili přibližně 1200 lidí a dalších 240 zajali jako rukojmí.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan přitom izraelského premiéra z genocidy dlouhodobě obviňuje. V reakci na izraelskou ofenzivu v Pásmu Gazy Erdogan prohlásil, že pokud jde o genocidu, dosáhl izraelský premiér takové úrovně, že by mu ji záviděl i nacistický diktátor Adolf Hitler. Informovala o tom turecká agentura Anadolu.

"Erdogan rovněž obvinil izraelskou vládu z toho, že z Gazy udělala 'vězení pod otevřeným nebem' podobné koncentračnímu táboru již dávno před 7. říjnem. Ten den loni palestinské hnutí Hamás, které vládne v Pásmu Gazy, zaútočilo na Izrael a v jeho pohraničí u Pásma Gazy pozabíjelo na 1200 lidí a dalších asi 250 jich uneslo jako rukojmí, z toho zhruba polovinu stále zadržuje," uvedla agentura.

Erdogan dále kritizoval izraelskou vládu za cílení na nemocnice, místa distribuce potravin a ostřelování humanitárních konvojů v Pásmu Gazy.

Server The Times of Israel uvedl, že to není poprvé, co Erdogan přirovnal Netanjahua k Hitlerovi. Například loni koncem prosince Erdogan prohlásil, že Netanjahu je horší, než byl Hitler.

Naopak administrativa amerického prezidenta Joea Bidena nepovažuje zabíjení Palestinců v Pásmu Gazy izraelskou armádou, která vede válku proti militantnímu hnutí Hamás, za genocidu, uvedl poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan, informuje agentura Reuters.

Spojené státy podle Sullivana chtějí, aby byl Hamás ve válce poražen. Zároveň ale tvrdí, že plánovaná invaze ve městě Rafah na jihu Pásma Gazy, které Izrael považuje za poslední baštu Hamásu, by byla chybou.

"Nevěříme, že to, co se děje v Pásmu Gazy, je genocida. Důrazně jsme se vyjádřili, že toto tvrzení odmítáme," řekl Sullivan novinářům v Bílém domě.

Biden, který se uchází o znovuzvolení v listopadových prezidentských volbách, je na domácí politické scéně za podporu Izraele ostře kritizován i od svých příznivců. Někteří z nich totiž obviňují Izrael z páchání genocidy. Válka v Pásmu Gazy si podle tamních úřadů dosud vyžádala více než 35.000 palestinských obětí.

Sullivan zopakoval sobotní vyjádření Bidena a řekl, že v palestinské enklávě by mohlo nyní nastat příměří, kdyby Hamás propustil rukojmí, které unesl během bezprecedentního útoku na jih Izraele.