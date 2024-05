Týdenní výhled filmů: Návrat Karla IV., demytizace Dubčeka a umělecký Indiana Jones

Vlivem pěkného počasí a hokejového mistrovství kina zejí prázdnotou, minulý týden je navštívilo jen něco málo přes 50 tisíc platících. Devět premiérových titulů se bude snažit výsledky obrátit a největší potenciál má Garfield ve filmu, jelikož film zacílené na rodiny standardně lákají nejvyšší počty diváků. Animovaný snímek od etablovaného studia Sony, jež přineslo například multivesmírovou sérii o Spider-Manovi či hravě intermediální Rodinu na baterky, je na plátnech po dlouhé době prvním seriózním pokusem o resuscitaci oblíbeného pojídače lasagní. Příběh začne na úplném začátku cesty lenivého kocoura a dozvíme se více o jeho původu i cestě za neodlučitelným páníčkem.

Do distribuce se právem dostává i na loňském festivalu v Jihlavě uvedený dokument Všichni lidé budou bratři, kontextuálně portrétující osobu Alexandera Dubčeka. Ohledává jeho různorodé tváře a dobově takřka popkulturní obraz, jeho mnohdy protikladné vlastnosti a ztvárňuje jeho osudy na pozadí širokých politických i společenských změn. Robert Kirchhoff nenatočil tendenční dokumentární portrét, nýbrž vrstevnatě bohatou a demytizační fresku. Z tuzemské tvorby se v nově restaurované verzi dostane také na jeden z mála českých muzikálů Noc na Karlštejně. V televizi často reprízovaná klasika Zdeňka Podskalského stále dokáže uhranout známými melodiemi, pestrobarevnou mizanscénou a záměrně teatrální hereckou stylizací, což vycizelovaná a vyčištěná kopie ještě více podtrhne.

Dávné doby bude ohledávat i pomyslná mix Felliniho a Indiana Jonese Chiméra. Film autorské režisérky Alice Rohrwacher se loni promítal v soutěži Cannes a Karlových Varech, teď se dostává i do široké distribuce. Magický realismus kombinovaný s neorealismem sleduje Brita přežívajícího na periferii Toskánska, kde se po propuštění z vězení živí vykrádáním hrobek. Má intuitivní schopnost vycítit, kde se poklad nachází. Poetický a prožitkový snímek ohledává rozpolcenost člověka mezi minulostí a přítomností, nezahojené rány i to, co budoucí archeologové naleznou po nás. Polský snímek Zakázaná touha pak tematizuje milostnou vášeň mezi starší ženou a mladším mužem. Žena má stabilní rodinu a úspěšnou kariéru, muž žije bohémský život. Každý pro toho druhého musí část svého dosavadního života obětovat, přičemž na povrch vyplují dlouho potlačované emoce i tajemství.

Komplikovaným vztahům se věnuje i česká novinka Společně sami, jež vznikla pod záštitou agentury Ambrozia, která pořádá letní tábory a kurzy zaměřené na umění. Zápletka se odehrává v nevraživém školním prostředí a tematizuje problémy soudobé generace, nebezpečí sociálních sítí, na pozadí kriminálního motivu. Oproti tomu komediálně laděnější je severská komedie Společně 99, navazující na osudy protagonistů filmu Společně z roku 2000. Režisér Lukas Moodysson s navrátivším hereckým ansámblem opět ohledává krásy i starosti společného soužití v komunitě. Osobitý mikrosvět lidí nacpaných v malém domě reflektuje ostré změny lidských nálad, slabost a pochopení.

Hororový žánr tentokrát může slavit počátek nové filmové série Cizinci: Kapitola 1, přičemž se v budoucnu dočkáme dalších dvou kapitol. Námět vychází ze snímku Oni z roku 2008. Sleduje milostný pár, jenž přes noc v lese potká tajemnou a maskovanou skupinu. Adrenalinem pramenícím ze subžánru slasher pulzující snímek postupně odhaluje motivace cizineckého kultu, přičemž pojící linií bude tradičně boj o holé přežití. Po vzoru biografií slavných hudebníků (Bohemian Rhapsody, Rocketman, Bob Marley: One Love) se filmového zpracování dočkává i tragický osud zpěvačky Amy Winehouse. Back to Black jimá její začátky, kariérní vrchol a posléze i strmý pád na dno. Portrétuje křehkost nadějné zpěvačky a turbulentní životní dráhu, včetně vyzvednutí její diskografie, jež je dodnes oblíbená a populární.

Novinky na VOD

Tento týden začal nejprestižnější filmový festival v Cannes. Uvede vysněný projekt Francise Forda Coppoly Megalopolis, nový film Paola Sorrentina Parthenope nebo The Shrouds provokatéra Davida Cronenberga. Pokud si chcete dohnat tituly z minulých ročníků, DAFilms připravilo sekci Oslnění Cannes. V ní najdete bolestivě křehké drama o dospívání Blízko, postmoderní muzikálový koktejl Anette, melancholickou sondu do generace třicátníků Nejhorší člověk na světě či plíživý skandinávský noir o ranách minulosti Bílý bílý den.

Na platformě Voyo odstartovala třetí a závěrečná řada melodramaticky stylizovaného seriálu Iveta, která doprovází osudy Ivety Bartošové až ke tragickému konci, lemovaný hyenismem bulváru, roztržkami jejích pozdních partnerů a bojem s alkoholismem. Pokud máte rádi genius loci pražské hromadné dopravy, na iVysílání je přesně pro vás dokumentární pořad Prahou podzemní drahou, doprovázený charismatickou moderací zasloužilého sklepáka a architekta Davida Vávry. Virtuálně se projedete třemi linkami pražského metra a nahlédnete místa, která normálně zůstávají zrakům veřejnosti skryté.

Po vzoru muzikálových animáků, jako například série Zpívej! či Trollové, Netflix vyprodukoval obdobně barvitě laděné dobrodružství Jednorožec Thelma, kde poník Thelma touží po tom, aby se stala jednorožcem. Vydává se na cestu zvířecím šoubyznysem, přičemž zjišťuje, že třpytky a sláva nejsou vždy to nejcennější. Ze života levhartů pak představuje scenérií půvabný přírodopisný dokument, jenž vás skrze objektiv dostane na neobyčejnou pouť levhartích mláďat, sledujíc jejich přerod v dospělé jedince