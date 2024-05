Podporujme Ukrajinu, ale hledejme i řešení konfliktu, zdůraznil Pavel

Pavel v rozhovoru pro britskou zpravodajskou stanici Sky News vybízel k realistickému pohledu na probíhající konflikt na Ukrajině, která už déle než dva roky čelí ruské agresi.

"Myslím, že by bylo naivní říkat, že Ukrajina může znovu dobýt okupovaná území v dohledné budoucnosti. Rusko se okupovaných oblastí jen tak nevzdá. Potřebujeme zastavit válku a pak začít debatovat o budoucím uspořádání. Mohl by to být nějaký druh kompromisu, ale ne bez souhlasu Ukrajiny, Ruska a zemí, které budou garantem této dohody," řekl novinářům.

Ve středu pak svá slova rozvedl na sociální síti X. Prezident napsal, že dlouhodobě zdůrazňuje potřebu podporovat Ukrajinu všemi prostředky v souladu s mezinárodním právem. Zmínil navýšení dodávek vojenského vybavení i munice, mimo jiné prostřednictvím české muniční iniciativy.

"Rusko samo má v rukou okamžité ukončení konfliktu. Nemá o něj ale zájem, dokud bude mít naději na naplnění svých cílů – tedy ovládnutí Ukrajiny, odstranění demokraticky zvolené vlády a demilitarizace suverénní země. I proto je podpora Ukrajiny tak důležitá i pro nás," podotkla hlava státu.

Podle Pavla ale vojenská podpora Kyjeva nevylučuje hledání řešení, které by vedlo k ukončení konfliktu. "Naopak, to musí probíhat souběžně," poznamenal.

"Zároveň musí platit, že jakékoli budoucí mírové uspořádání nezbytně předpokládá souhlas Ukrajiny při zohlednění jejích základních zájmů. I proto jsem přijal pozvání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na červnovou konferenci o míru na Ukrajině," dodal prezident.