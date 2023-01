Počasí zůstane teplé i o víkendu, objeví se ale mrazy

Uprchlíci by nově mohli v nouzovém ubytování v ubytovnách či penzionech bezplatně bydlet nejvýš 150 dnů. Po pěti měsících by si měli pobyt buď dál hradit sami, nebo by se museli přestěhovat. Na byt by pak stát mohl začít vyplácet nový příplatek. V další novele zákona "lex Ukrajina" to navrhuje ministerstvo práce. Podle něj by změny měly platit od dubna.