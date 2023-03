Předpověď počasí na duben: Začátkem měsíce ještě může sněžit

Meteorologové předpokládají, že období do 23. dubna bude teplotně průměrné, přičemž se bude oteplovat. "Relativně nejteplejší by měl být týden od 10. do 16. dubna s minimálními teplotami kolem 5 °C a nejvyššími kolem 15 °C," uvedli ve výhledu.

Srážkově má být sledované období průměrné až nadprůměrné s úhrny v jednotlivých týdnech od 8 do 18 mm. "V prvních dvou týdnech se přechodně vyskytnou sněhové srážky i v nižších polohách," poznamenali meteorologové.