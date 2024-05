Výhled počasí až do června: Meteorologové řekli, kam vyšplhají teploty

Podle meteorologů má pokračovat nastolený teplotní trend s převahou průměrných nebo jen slabě nadprůměrných teplot až do 9. června.

"Z hlediska srovnání s dlouhodobým průměrem by měla být nejvyšší odchylka dosažena druhý týden (20.-26.5), kdy by se měla průměrná teplota pohybovat kolem 17 °C, obdobný průměr teplot pak očekáváme v posledním, tedy již červnovém týdnu. V celém období budou převládat dny s průměrnými minimy mezi 13 a 7 °C, a maximy mezi 19 až 25 °C, krátkodobé odchylky do chladnějších nebo teplejších hodnot nejsou vyloučeny," píše se ve výhledu.

Co se týká srážek, bude v první polovině probíhajícího týdne převažovat sušší počasí. V druhé polovině týdne může spadnout 5 až 35 milimetrů.

"V následujících týdnech se celkové srážky s velkou pravděpodobností udrží opět mezi 10 až 20 mm, jako nejsušší je prozatím predikován 2. týden (20. – 26.5). Celé období od 6. května do 2. června by mělo přinést normální množství srážek s převahou místních konvektivních srážek, tedy přeháněk, popřípadě bouřek," dodali meteorologové.