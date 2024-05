Češi slaví druhou výhru. K obratu proti tvrdým Norům zavelel jubilant Červenka, jenž vyrovnal Jágra

Na začátku zápasu, který se hrál opět v zaplněné pražské O2 Areně, to nevypadalo, že by měl mít český tým nějaký výrazný problém s Norskem. Zvlášť proto, že právě Češi otevřeli skóre duelu. Konkrétně se to podařilo tomu nejzkušenějšímu, tedy kapitánovi Romanu Červenkovi. Možná i proto, že trenéři nasadili do branky tentokráte Petra Mrázka, byla na české defenzivě znát určitá nervozita. Tu Seveřané v první třetině vycítili a tak po trefách Solberga, Steena a Salstena v rozmezí deseti minut to bylo rázem 3:1 pro Nory. Češi tehdy byli hodně dole, ovšem do kabin na první pauzu odcházeli přeci jenom o něco spokojenější díky druhé přesné Červenkově trefě v zápase. Stalo se tak po Sedlákově přihrávce mířící do mezikruží. Svým druhým gólem v zápase tak mimochodem Červenka vyrovnal Jaromíra Jágra v počtu gólů za národní tým (55).

Druhá třetina nezačala pro Čechy nejlépe, jelikož museli do tří a v takovém počtu museli být na ledě dlouhých 59 vteřin po vyloučení Kempného, Gudase a Hájka. Poslední dva jmenovaní šli na trestnou kvůli potyčce v závěru první třetiny. Jakoby tato skutečnost předpověděla, že druhá třetina bude hodně tvrdá a bojovná. Naštěstí pro Čechy ale ani jednu ze dvou nabídnutých přesilovek ve druhé třetině Norové nevyužili. Až když se hra na ledě zase urovnala, konečně se Čechům podařilo tolik kýžené vyrovnání. Postaral se o to výtečně hrající a energický Ondřej Beránek, jenž po nabruslení do útočného pásma vystřelil z pravého kruhu přesně k přední tyči, 3:3. Že po tom byli Norové jako opaření, tak o tom svědčí fakt, že za druhou třetinu se zmohli k jedné střele. Zaznamenal ji Zuccarello, jenž trefil tyčku.

V úvodu třetího dějství hráli pro změnu přesilovku pěti proti třem Češi, ale stejně jako Norové ve druhé třetině, ani svěřenci kouče Radima Rulíka tuto výhodu nevyužili. Až poté se podařilo Stránskému díky důrazu v předbrankovém prostoru nějakým záhadným způsobem dostal kotouč za záda gólmana Haukelanda. Když navýšil vedení svou bombou Hájek a když při norské hře brankáře ho potvrdil Palát, bylo jasné, že si tentokrát ke dvěma bodům Češi připíšou body hned tři.

Dodejme, že český tým teď čeká den volna a po němv pondělí večer od 2:20 narazí v dalším zápase na Švýcarsko.

Konečný výsledek zápasu hokejového MS v Praze a Ostravě (11.5.2024):

SKUPINA A (Praha):

Česko – Norsko 6:3 (2:3, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 7. Červenka (Kundrátek, O. Kaše), 18. Červenka (L. Sedlák, O. Kaše), 36. O. Beránek (Kempný), 46. M. Stránský (Krejčík, Kämpf), 57. Hájek (Palát), 60. Palát (Kämpf, D. Voženílek) – 7. Solberg (P. Thoresen, Zuccarello), 13. N. Steen (Trettenes), 17. E. Ö. Salsten (Solberg, Zuccarello). Rozhodčí: Hronský (SR), MacFarlane (USA) – Heffner (Něm.), Lundgren (Švéd.). Vyloučení: 5:8. Bez využití. V oslabení: 0:1 Diváci: 17 413

Česko: Mrázek – Gudas, Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek, Hájek, D. Špaček – O. Kaše, L. Sedlák, Červenka – D. Kubalík, Tomášek, Palát – M. Stránský, Kämpf, D. Voženílek – Flek, Kondelík, O. Beránek. Trenér: Rulík

Norsko: Haukeland – Johannesen, Solberg, I. Hansen, Nörstebö, Krogdahl, Kaasastul, Engebraten – Zuccarello, E. Ö. Salsten, P. Thoresen – Olsen, Berg Paulsen, Vikingstad – N. Steen, Vesterheim, Brandsegg-Nygard – H. Ö. Salsten, Rönnild, Trettenes – Martinsen. Trenér: T. Johansson