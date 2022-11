České tenistky postoupily ze skupiny smrti. Po Polkách porazily i Američanky

Stejně jako Češkám, tak i Polkám chybí ve výběru věhlasné jméno, konkrétně světová jednička Iga Šwiateková. A taktéž důvodem její omluvenky je náročnost tenisového programu, jelikož stejně jako Krejčíková se před pár dny zúčastnila Turnaje mistryň.

Jako první se z českého pohledu představila Muchová, jejíž soupeřkou byla na úvod Magdalena Frechová. Od úvodních chvil to byla Češka, která na kurtu vládla, k vítězství v první sadě si dopomohla především ziskem dvou servisů své soupeřky a po 32 minutách hry tak Muchová vedla 1:0 na sety.

Protože Frechová měla ještě v nohách předešlý třísetový zápas s Američankou Danielle Collinsovou, nenašla Polka dostatek sil proti Muchové, která tak stejným výsledkem 6:2 ovládla i druhý set, když opět neztratila ani jeden svůj servis, naopak ona sama soupeřce sebrala další dvě podání. Když pak k tomu přidala ještě 22 vítězných míčů, bylo po hodině a 15 minutách rozhodnuto o vítězce.

"Do utkání jsem vstoupila dobře a spolehlivě podávala. Dnešní výkon mě potěšil. Na začátku jsem byla nervózní, protože už to je nějaký čas, co jsem v národním týmu naposledy hrála. Nastoupila jsem letos ve čtyřhře, ale to je něco jiného. Mám radost, že jsem to ze sebe setřásla a získala první bod pro tým," okomentovala po zápase svůj výkon Muchová, jíž trápila nerozehranost po dlouhodobějším zranění.

Do druhého utkání proti sobě nastoupily Karolína Plíšková a Magda Linettová. Obecně se čekalo, že by to pro rodačku z Loun neměl být žádný problém, jenže duel se 49. hráčkou světového žebříčku WTA byl nakonec nečekaně vyrovnaný. První sadu Češka ztratila poté, co až za stavu 4:5 prohrála své podání. Do toho druhého sice vstoupila Plíšková nadějně, když sebrala soupeřce servis, následně ale šest her v řadě prohrála. Zápas tak tedy nezvládla navzdory osmi esům. Kromě toho totiž natropila pět dvojchyb a až 33 nevynucených chyb. Podruhé z celkových devíti vzájemných zápasů tak Plíšková s Linettovou prohrála.

Pro samotnou Plíškovou to však žádné překvapení nebylo, že se právě s Linettovou trápila. "Soupeřka mě nepřekvapila. Můj výkon byl spíš horší. První set ještě nebyl úplně špatný. Na každý bod jsem se ale nadřela a jí to naopak sedělo. Řezala jsem do toho, až jsem udělala chybu. Dokud mi šel servis, skóre bylo vyrovnané. Jakmile mi odešel, soupeřka mě odzadu přehrávala. Hrála skoro bezchybně, zatímco já bohužel nepředvedla žádnou hitparádu," uvedla.

O vítězích česko-polského souboje tak tedy musela rozhodnout až závěrečná čtyřhra. V ní se bok po boku poprvé za Česko představila dvojice Kateřina Siniaková-Markéta Vondroušová, které tak nastoupily proti páru Magda Linetteová a Katarzyna Kawaová. To, že Siniaková s Vondroušovou nikdy ještě spolu čtyřhru nehrály, nakonec nebylo ani trochu znát. Vždyť po hodině a jedné minutě bylo hotovo, když díky šesti sebraným servisům patřícím Polkám vyhrály 6:2 a 6:3.

Obě hráčky si svou premiéru v deblovém páru pochvalovaly. "Říkala jsem si, že bych si chtěla debla jen tak zahrát a s Kačkou se rozehrát. Ještě jsme spolu nehrály. Nakonec to ale dopadlo, že jsme šly rovnou na rozhodující zápas," uvedla k tomu Vondroušová a pokračovala: "Od začátku jsem se však cítila dobře. Říkala jsem si, že to bude snad v pohodě, a fakt jsme hrály dobře.“

"Jsem ráda, že se to tak povedlo, protože s počítáním bez výhod a supertiebreakem se může stát cokoliv. Chytily jsme začátek, nastoupily suverénně a držely jsme úroveň celý zápas,“ nacházela slova chvály i Siniaková.

Proti Američankám uspěly Vondroušová se Siniakovou, soupeřky už jen díky čtyřhře korigovaly

Jako první se v pátečním souboji s Američankami za Česko představila Markéta Vondroušová, které se taktéž v tomto roce nevyhnulo zranění, když od dubna do října nehrála kvůli problémům se zápěstí. V zápase s Collinsovou začala ale více než dobře, když se v první sadě celkem rychle ujala vedení 3:0. Jakkoli se Američanka snažila Vondroušovou svou hrou zatlačovat, nakonec na ni nenašla recept, především díky obranné hře rodačky ze Sokolova. Navíc postupem času Collinsová zaznamenala hned 19 nevynucených chyb. Protože Vondroušová v tomto zápase neztratila ani jedno svoje podání, po hodině a dvanácti minutách se mohla radovat z vítězství dvakrát 6:3.

O druhý bod z tohoto zápasu a tudíž o bod postupový se postarala Kateřina Siniaková, jejíž soupeřkou tentokrát byla Coco Gauffová. I Siniakové se dařilo své soupeřce sebrat několik servisů, ale v prvním setu se jí nedařilo tuto výhodu potvrzovat. A tak tedy musel o vítězství v prvním setu rozhodnout až tie-break. V něm od stavu 1:1 vyhrála Češka hned šest výměn a výhru tak strhla na svou stranu. Nakonec ovládla Siniaková i druhý set tohoto zápasu, který neunikl ani zraku Billie Jean Kingové, přítomné v hledišti. Na začátku druhé sady sice Gauffová vyhrála jednu hru, dalších pět v řadě ale vyhrála Češka, která tak vyhrála celý zápas i díky 39 nevynuceným chybám Američanky.

"Nijak si to nepřipouštíme. Dnes jsme měly cíl bojovat a nechat tam všechno. Nikdo nečekal, že to půjde takhle dobře. Skupina byla fakt těžká. Půjdeme zápas od zápasu, stát už se může cokoliv. Jsme dobrý tým, uvidíme, co se bude dít," okomentovala po druhém hracím dni výkon českého týmu Vondroušová. Ta se nyní se svými kolegyni připravuje na Švýcarsko.

Finálový turnaj tenisového Poháru Billie Jean Kingové v Glasgow (10. – 11.11.2022):

Skupina D:

Česko - Polsko 2:1

Muchová - Frechová 6:2, 6:2, Karolína Plíšková - Linetteová 4:6, 1:6, Siniaková, Vondroušová - Kawaová, Linetteová 6:2, 6:3

Česko - USA 2:1

Vondroušová - Collinsová 6:3, 6:3, Siniaková - Gauffová 7:6 (7:1), 6:1, Muchová, Karolína Plíšková - Keysová, Townsendová 3:6, 3:6