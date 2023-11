Česko slaví: Michal Novák na Světovém poháru běžeckého lyžování vybojoval stříbro. Měl jsem vyhrát, říká

Český lyžař Michal Novák dojel na druhém místě v hromadném startu na Světovém poháru v běžeckém lyžování, necelou vteřinu za vítězem Janem Thomasem Jenssenem z Norska. Tento výsledek představuje největší úspěch českého lyžování po deseti letech.

Sedmadvacetiletý český lyžař Michal Novák překvapil v úvodním závodě Světového poháru s hromadným startem na 20 kilometrů, kde získal stříbrnou medaili. V závodě byl rychlejší pouze Nor Jan Thomas Jenssen. Tento neočekávaný úspěch zřejmě nikdo nečekal.

"Je to velké zadostiučinění a samozřejmě to je obrovský úspěch, byť v cílové rovince jsem udělal poměrně velkou chybu. Musím se z toho ponaučit do příště, snad už to vyjde. Měl jsem to vyhrát, ale na stadionu jsem ve finiši nechal Jensena, aby mě přeskočil, to mě mrzí," řekl Novák v rozhovoru na svazovém webu.

Poslední medaili ze závodu Světového poháru v lyžování získal Lukáš Bauer v roce 2013, a to také ve finském středisku Ruka. Michal Novák, původem z Karlových Varů, se připojil k těmto úspěchům, když v současném závodě vynikl závěrečným nástupem, předběhl své soupeře a nakonec skončil na druhém místě. Ještě kilometr před cílem byl sedmý.

Michal Novák dosáhl největšího úspěchu v dosavadní kariéře, když mu k vítězství chyběla necelá vteřina. Tento výsledek je výrazným milníkem pro Nováka, který byl blízko získání medaile i na letošním Mistrovství světa, kde se probojoval do finále sprintu, ale nakonec dojel na nelichotivém čtvrtém místě.

Šestadvacetiletá Ilarová ve finiši uhájila těsný náskok před dvojicí Američanek. Druhá byla o pouhé tři desetiny Jessie Digginsová, třetí Rosie Brennanová zaostala o 1,4 sekundy. Digginsová přitom přišla v posledním kole o hůl a rukavici, v patnáctistupňovém mrazu ale dokázala zabojovat a vrátila se do boje o stupně vítězů.

Janatová se v úvodních kilometrech držela v prvním balíku, v závěru třetího kola ale nedokázala zareagovat na zrychlení a s nejlepšími se neudržela. Ve druhé skupině její manko postupně narůstalo a v závěrečném finiši jí nevyšel útok na umístění v první dvacítce. Na 25. místě ztratila na vítězku 2:05,3 minuty.

20 km volně s hromadným startem:

Muži: 1. Jenssen (Nor.) 48:08,9, 2. Novák (ČR) -0,7, 3. Amundsen (Nor.) -2,1, 4. Vermeulen (Rak.) -3,6, 5. Krüger -3,6, 6. Golberg (oba Nor.) -3,8, ...65. Fellner (ČR) -3:43,2.

Průběžné pořadí SP (po 3 z 34 závodů): 1. Amundsen 229, 2. Golberg 215, 3. Novák 209, 4. Valnes 202, 5. Klaebo 202, 6. Nyenget (všichni Nor.) 183, ...90. Fellner 2.

Ženy: 1. Ilarová (Švéd.) 55:40,8, 2. Digginsová -0,3, 3. Brennanová (obě USA) -1,4, 4. L.U. Wengová (Nor.) , 5. Anderssonová, 6. Karlssonová (obě Švéd.) všechny -3,2, ...25. Janatová (ČR) -2:05,3.

Průběžné pořadí SP (po 3 z 34 závodů): 1. Karlssonová 285, 2. Brennanová 255, 3. Digginsová 247, 4. Ribomová (Švéd.) 239, 5. Anderssonová 207, 6. Sundlingová (Švéd.) 199, ...23. Janatová 98, 35. Beranová 64, 47. Antošová (obě ČR) 38.