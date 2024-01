Čeští junioři mají bronz po jednom z nejneuvěřitelnějších obratů v historii českého hokeje

Zapomenout na čtvrteční neúspěch se Švédy se snažil v úvodu Šalé, tehdy se mu ale skóre otevřít nepodařilo, jelikož nedokázal po přehození kotouče na bekhend puk zamířit mezi tři tyče. Mrzelo to po šesti minutách a patnácti vteřinách hry, kdy Finové skórovali. Konkrétně se to povedlo z mezikruží Kumpulainenovi střelou do levého horního rohu, 0:1. Jen o 90 vteřin později už to bylo o dvě branky, když se Kaskimäki trefil po přihrávce Nymana. Tehdy byl na tom český výběr tak špatně, že nakonec sáhl k výměně gólmana a místo Hrabala nastoupil do brankoviště Vondraš.

Změna nakonec přeci jenom pomohla ke změně přístupu českých hokejistů k zápasu. Nejprve se jim povedlo ubránit oslabení, v němž ve 14. minutě z pravého kruhu vypálil Keskinen, ovšem trefil pouze horní tyč. Dvě minuty na to hráli přesilovku Češi a v ní Melovský přihrál z levého kruhu na pravý Kulichovi a ten se nemýlil, 1:2.

V úvodu prostřední části mohli zvýšit finské vedení nejprve Helenius a pak i Nyman, ale ani jednou tehdy nevyzráli na Vondraše. Proto tak mohli Češi nadále myslet na vyrovnání, což se nakonec podařilo ve 29. minutě, kdy se po spolupráci Melovského s Becherem dostal puk ke Štanclovi do slotu před brankou a odtud se postaral o kýžené vyrovnání, 2:2. Jenže česká radost z tohoto částečného úspěchu nevydržela nikterak dlouho, protože za 15 vteřin Nyman po svém uvolnění od mantinelu přihrál Heleniusovi a ten překonal Vondraše, 2:3.

To byla česká hra podruhé v zápase totálně na lopatkách, protože o dalších 19 sekund už to bylo 2:4 pro Finy, kdy se trefil Hämeenaho. A když to ve 35. minutě bylo už 2:5 po další Hämmenahově přesné střele, málokdo věřil v český úspěch. Naději na něj ale dal těsně před druhou pauzou Becher svým úspěšně zakončeným samostatným únikem, 3:5. Stalo se tak navíc při vlastním oslabení.

Běžela 45. minuta, když se Češi dostali na kontakt jediného gólu zásluhou Kulicha během přesilovky. Následně byl na české straně vyloučen Galvas, ale i v oslabení Češi zahrozili, konkrétně Becher. Do závěrečné sirény zbývaly tři minuty a 56 vteřin a Češi na soupeře vyrukovali s hrou bez gólmana. A vyplatila se, když v čase 58:04 předešlou Kulichovu střelu dorazil před brankovištěm Becher, 5:5. Začalo tak neuvěřitelných padesát vteřin, během kterých se Čechům podařilo utvořit rekord juniorských světových šampionátů a vstřelit během nich hned celkem čtyři branky, přičemž poslední dvě padly do odkryté klece, a dospět tak ke konečnému skóre 8:5.

Při tom si stihl Becher střihnout hattrick a nejen jeho zásluhou byla tak hala Scandinavium v Göteborgu svědkem neuvěřitelného příběhu, který se dost možná jen těžko někomu podaří zopakovat. Česká radost z dalšího cenného kovu z juniorského mistrovství v řadě tak neznala po závěrečné siréně mezí. A navíc byla dvojitá, když se český tým radoval již vteřinu před koncem, která se musela dohrát kvůli vyloučení za potyčku.

Zkrátka, neuvěřitelný zápas, který měl všechno a o kterém si budou vyprávět nejspíše i další generace.

Mistrovství světa v hokeji hráčů do 20 let 2024 v Göteborgu (5.1.2024):

Česko – Finsko 8:5 (1:2, 2:3, 5:0)

Branky a nahrávky: 17. Kulich (Melovský, Hamara), 29. Štancl (Melovský, Becher), 40. Becher (Štancl, A. Čech), 45. Kulich (Melovský, Hamara), 59. Becher (Kulich, Šalé), 59. Hamara (Kulich, Becher), 59. Rymon, 59. Becher – 7. Kumpulainen, 8. Nyman (Kaskimäki, J. Pulkkinen), 29. Helenius (Nyman, Kaskimäki), 30. Hämeenaho (Kulonummi, Lassila), 35. Hämeenaho (Kulonummi, Keskinen). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Murray (Kan.) – Nyquist (Švéd.), Rampír (ČR). Vyloučení: 5:4. Využití: 3:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 9647

Česko: Hrabal (8. Vondraš) – Hamara, Alscher, A. Čech, Cibulka, Prčík, T. Galvas – Šalé, Šapovaliv, Kulich – Bareš, Melovský, S. Redlich – Rymon, Becher, Štancl – Maštalířský, M. Přibyl, Židlický – Hujer. Trenér: P. Augusta

Finsko: Kokko – Kulonummi, J. Pulkkinen, Salin, Pieniniemi, Kangas, Kärki, Väisänen – Hämeenaho, Lassila, Naukkarinen – Nyman, Helenius, Kaskimäki – Halttunen, Keskinen, Männistö – Koskipirtti, Bau, Kumpulainen. Trenér: Mikkola