Člen výkonného výboru FAČR Neumann vysvětloval svoji účast na diskotéce, na aféru reagovala i Sparta

Neumann odmítá, že by snad doprovázel tři zmiňované reprezentanty do klubu, naopak byl prý tím, kdo reprezentanty odrazoval od toho, aby se diskotéky zúčastnili a aby odtamtud co nejdříve odešli. „Vylučuji a v žádném případě není pravda, že bych doprovázel hráče národního týmu na jejich večerní akci nebo se na organizaci této akce jakkoliv podílel,“ reagoval Neumann na zveřejněné informace o jeho účasti v klubu.

„V Olomouci jsem byl na večeři se svojí dcerou, která v Olomouci studuje, a se členem VV FAČR panem Nezvalem a jeho rodinou. Po večeři nás Nezvalovi odvezli do centra Olomouce, kde jsme šli do restaurace s kamarádem a jeho ženou. Poté jsme se s dcerou přesunuli společně do baru, kam dorazili i jmenovaní hráči,“ pokračoval funkcionář ve vysvětlování toho, jak se objevil ve společnosti fotbalistů. „Byl jsem zde ve svém volném čase se členem mé rodiny. Uvědomuji si, že společná fotka s jedním z hráčů nepůsobí pro veřejnost důvěryhodně, ale sám jsem inicioval odchod hráčů na hotel. Celá situace je souhrou výše uvedených okolností a samozřejmě, že si jako člen VV FAČR uvědomuji její závažnost,“ dodal.

Na nejnovější aféru kolem reprezentace reagoval také klub pražské Sparty, jenž je zaměstnavatelem jednoho z hříšníků a to útočníka Jana Kuchty. „Byli jsme informováni, že Jan Kuchta je jedním z hráčů, kteří se museli odpojit od národního týmu. Zároveň známe i důvody, nicméně cokoliv bychom k tomu z pohledu klubu řekli, by bylo za nás asi nepatřičným zásahem do prostředí a klima kolem národního týmu,“ nechal se slyšet ředitel komunikace letenského klubu Ondřej Kasík. „Hráči podepisují reprezentační kontrakty, jsou v této fázi sezony mimo klub. Pamatuje na to legislativa FIFA a UEFA. A zejména před tak důležitým zápasem národního týmu, který odehraje v pondělí, skutečně z pohledu klubu nechceme zasahovat do atmosféry, která je kolem národního mužstva,“ zakončil Kasík.