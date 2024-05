Rusko navrhlo členům OSN rezoluci o zákazu zbraní ve vesmíru. Samo ji před týdnem vetovalo

Ruský návrh je v mnoha ohledech podobný vetovanému textu, ale jde ještě dál. Vyzývá nejen k úsilí o zabránění umístění zbraní ve vesmíru, ale také o odvrácení "hrozby nebo použití zbraní ve vesmíru" navždy. Dokument zdůrazňuje, že toto se týká jak použití zbraní z vesmíru vůči Zemi, tak pozemských zbraní vůči objektům ve vesmíru.

Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Nebenzia při vetování předchozího návrhu uvedl, že ten nedostatečně pokrývá zákaz všech druhů zbraní ve vesmíru.

Vetovaná rezoluce se zaměřovala výhradně na zbraně hromadného ničení. Pokud by byl ruský návrh schválen, vyzval by všechny země světa, aby se zdržely vývoje a umísťování zbraní ve vesmíru, což je zakázáno mezinárodní smlouvou z roku 1967, kterou ratifikovaly i USA a Rusko, a souhlasily by s ověřováním plnění této dohody.

Velvyslankyně USA při OSN Linda Thomas-Greenfieldová po hlasování 24. dubna zdůraznila, že ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že Moskva nemá v úmyslu umístit jaderné zbraně ve vesmíru. Nicméně vetování návrhu Ruskem vyvolává otázky ohledně toho, co by ruská vláda mohla skrývat.

Putin reagoval na oznámení Bílého domu v únoru, že Rusko má schopnost vyvíjet vesmírnou jadernou zbraň, jejíž elektromagnetické záření by v případě výbuchu mohlo poškodit rozsáhlé sítě družic.

Původní rezoluci předložily Spojené státy 18. března poté, co Bílý dům uvedl, že Rusko má schopnost vyvíjet vesmírnou jadernou zbraň, která by mohla v případě výbuchu poškodit družice na oběžné dráze. Thomasová-Greenfieldová zdůraznila, že taková událost by mohla zničit tisíce družic po celém světě a vážně narušit mnoho životně důležitých služeb, na nichž jsme všichni závislí.

Družice se staly klíčovými aktivy ve vojenských operacích, jako je komunikace a navigace, což je patrné například z konfliktu na Ukrajině, kde se drony řízené pomocí družic staly součástí bojových operací. Smlouva z roku 1967 zakazuje jakékoli umístění zbraní hromadného ničení ve vesmíru nebo na oběžné dráze Země.