Rozhodnutí, které ovlivní miliardy lidí. Co se stane ve středu netuší ani Trumpovi lidé

Ve svém vystoupení, obklopen zlatými dekoracemi a národními symboly, Trump opět střídal hrozby s uklidňujícími sliby. „Bude to úžasné – říkám tomu různými jmény – ale v jistém smyslu je to znovuzrození země,“ prohlásil s nadšením. Přesto ekonomové varují, že tato politika může vést k prudkému zdražení zboží a potenciálně uvrhnout USA do recese.

Celní válka je pro Trumpa srdeční záležitostí již od 80. let, kdy vnímal Japonsko jako hlavní hrozbu pro americkou ekonomiku. Nyní míří na Čínu, Evropskou unii a dokonce i na dlouholeté spojence, jako jsou Kanada a Mexiko. „Pomáháme všem a oni nám ne,“ zopakoval své přesvědčení o nespravedlivém obchodním systému.

Trump chce učinit ze středečního oznámení velkolepé divadlo – plánuje ceremoniál v Růžové zahradě Bílého domu, kde po boku členů kabinetu zveřejní podrobnosti o clech. Přesto nikdo, ani jeho nejbližší spolupracovníci, netuší, jaký bude skutečný rozsah nových opatření. Podle CNN ale mohou přinést „nevýslovné ekonomické důsledky miliardám lidí po celém světě.“

Mezi možnými variantami je zavedení plošných cel na veškeré dovozy, specifická cla pro státy, které praktikují protekcionismus, nebo individuální vyjednávání o nových obchodních dohodách. Strategické zvyšování cel může chránit klíčová odvětví, jako je ocelářství, ale plošné zavedení by mohlo zvednout ceny v celém ekonomickém spektru a zchladit spotřebitelskou poptávku.

Dopady budou mít samozřejmě i mezinárodní rozměr – země postižené novými cly budou s vysokou pravděpodobností reagovat odvetnými opatřeními, což může vést k celosvětové obchodní krizi.

Tento nejistý vývoj již nyní negativně ovlivňuje burzy, které zažívají nejhorší začátek roku od roku 2022. I mezi republikány sílí obavy, že prezidentův nekompromisní přístup by mohl přinést více škody než užitku. „Jsou tu rizika, ale dám mu výhodu pochybnosti,“ řekl senátor Ron Johnson, který však přiznal, že je znepokojen.

Další republikánská senátorka, Susan Collinsová, varovala před cla na Kanadu, která by mohla tvrdě zasáhnout ekonomiku jejího domovského státu Maine. „Máme úzké obchodní vazby s Kanadou. Tato cla jsou nesmyslná a škodlivá,“ uvedla.

Navzdory těmto varováním Bílý dům nevykazuje žádné známky pochybností. „Prezident má brilantní tým obchodních poradců,“ ujistila mluvčí Karoline Leavittová a jmenovala mimo jiné ministra financí Scotta Bessenta, ministra obchodu Howarda Lutnicka či viceprezidenta JD Vance.

Sám Trump se pokusil naznačit, že opatření nemusí být tak drakonická, jak mnozí očekávají. „Budeme velmi laskaví. Relativně řečeno,“ prohlásil, ale hned poté zopakoval svou tezi o tom, že USA jsou již desítky let obírány ostatními státy.

V závěru se prezident podělil o zvláštní osobní postřeh. „Někdo mi nedávno řekl, že jsem laskavý člověk. Řekl jsem mu: Řekněte to znovu. A on to zopakoval. Řekl jsem: To jsem ještě nikdy neslyšel,“ vzpomínal s úsměvem.

Jestli bude středeční oznámení skutečným „osvobozením Ameriky“, jak Trump tvrdí, nebo startem ekonomického chaosu, zůstává otázkou. Odpověď se svět dozví už za dva dny.