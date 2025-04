Smutné zjištění o Michaelu Schumacherovi. Legenda F1 už do konce svého života nepromluví

Proč zrovna věřit těmto informacím? Pravda to být nutně nemusí, ale přesto můžou být relevantní opodstatnění především proto, že právě novinář Felix Görner dlouhodobě sledoval kariéru Michaela Schumachera. Sám tvrdí, že oproti jiným má o současném zdravotním stavu rakouské legendy „širší přehled“.

„Je to velmi smutná situace,“ nechal se slyšet, když komentoval uběhlých 11 let dělících současnost od Schumacherovy nehody. Podle serverů sportsmole.co.uk či Express citujícího rakouského novináře jeho informace potvrzují spekulace o nejhorších možných scénářích. „Je to člověk, který potřebuje péči, zcela závislý na pečovatelích. Už se nedokáže vyjadřovat řečí,“ uvedl Görner dále.

Spekuluje se také o tom, že němečtí novináři mají o stavu Michaela Schumachera daleko více informací než ostatní zahraniční média, avšak kvůli ochraně Schumacherovy rodiny je dosud nezveřejnily.

Jejich rakouský kolega nyní na světlo světa přichází alespoň s částečnými podrobnostmi. „Je maximálně 20 lidí, kteří se k němu mohou přiblížit. A podle mě je to správný přístup, protože rodina jedná v jeho nejlepším zájmu. Vždy si svůj soukromý život naprosto chránil a to se teď nezmění,“ pokračoval Görner.

Schumacher se má nacházet podle posledních známých informací v tzv. Minimálním stavu vědomí po částečném probrání z kómatu, což podle odborníků znamená smutnou skutečnost, že není ani živý, ani v kómatu. „Už není ani schopný se vyjadřovat slovy,“ prozradil Görner a potvrdil tak slova Schumachery manželky Corinny o tom, že její manžel komunikuje už jen očima.

S největší pravděpodobností tak posledními Schumacherovy slovy navždy budou ty, které vyřknul těsně před nehodou. „Sníh není nic moc. Mohli bychom letět do Dubaje a seskočit padákem,“ zněla.