Vstup Česka do Evropské unie byl výhrou, i když EU není bezchybná, řekl Pavel

Ocenil ji zejména jako prostředek k udržení mírového soužití a také jako možnost volného cestování, práce a studia v jiných zemích EU.

Festival United Islands of Prague, který se poprvé konal v roce 2004 jako oslava vstupu České republiky do Evropské unie, nabídne bohatý program na 23 pražských scénách od dneška do soboty.

Prezident zdůraznil, že i když se mohou v Evropské unii objevovat kontroverze a emoce, je důležité vnímat její přínosy. Navzdory nedokonalostem EU se vstup Česka do této organizace proměnil v řadě oblastí k lepšímu.

"Můžeme Evropské unii vyčítat spoustu věcí, ale když se na to podíváme s odstupem a střízlivě, tak musíme všichni říct, že vstup do Evropské unie byl pro Česko výhrou, a to v mnoha ohledech," řekl.

Přítomné návštěvníky festivalu srdečně přivítal, na pódium vstoupil za zvuků Ódy na radost Ludwiga van Beethovena, hymny EU, a nakonec se k němu připojila i eurokomisařka Věra Jourová a manželka prezidenta Eva Pavlová na fotografii s dortem.

Festival v následujících dnech nabídne široký program na různých pódiích pod širým nebem na Střeleckém ostrově, Slovanském ostrově u Žofína a na Janáčkově nábřeží.

Kapely se také objeví v deseti klubech včetně nových lokalit jako Ďáblice, Holešovice, Palmovka, Anděl a Jižní Město. Kromě hudebních vystoupení si návštěvníci mohou užít workshopy, přednášky, živé podcasty, besedy a sportovní aktivity. Vstup na akci je tradičně zdarma pro všechny.