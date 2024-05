Blinken: Odmítnutím dohody Hamás ukáže, že se o Palestince „nestará“

Ministr zahraničí, citovaný serverem Barron's zdůraznil, že pokud Hamás skutečně dbá na palestinský lid a usiluje o okamžitou úlevu od jeho utrpení, měl by s dohodou souhlasit. Odmítnutí dohody Hamásem by podle něj jen prokázalo, že hnutí nemá zájem o obyčejné Palestince. Dále Blinken připomenul, že postoj USA k izraelské vojenské operaci ve městě Rafah v pásmu Gazy zůstává nezměněn: Washington je proti této operaci.

Netanjahu americkému ministrovi zahraničí řekl, že dohoda s Hamásem stále neovlivní izraelské plány na provedení operace v Rafahu, jak uvádí The Times of Jerusalem. Dohoda, dodal premiér, také neruší záměr Izraele pokračovat v boji proti hnutí až do jeho zničení.

Koordinátor pro strategickou komunikaci v Radě národní bezpečnosti USA John Kirby již dříve v rozhovoru pro ABC News řekl, že souhlas Hamásu s propuštěním rukojmích Izraeli by také umožnil odložit plánovanou vojenskou operaci v Rafahu.

Během jednání mezi Izraelem a Hamasem dne 29. dubna bylo ozbrojencům nabídnuto 40denní příměří a výměna rukojmích. Následující den však Benjamin Netanjahu oznámil, že izraelské vojenské síly provedou operaci ve městě Rafah v pásmu Gazy bez ohledu na výsledek jednání s Hamásem.