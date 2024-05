"Tváříme se, že jsme nejlepší a nejmoudřejší na světě a přesto nejsme schopni přijít s mírovou iniciativou pro Ukrajinu. Všechna zasedání Evropské rady jsou válečné kabinety. Zbraně, zbraně, zbraně a zbraně, žádné slovo mír nepadá, co se týče zasedání Evropské rady. To je mi velmi líto, protože v evropské agendě by mír měl být na prvním místě," prohlásil Fico. Dodal, že Evropská unie byla založena jako mírový projekt, nikoli projekt války.

Ukrajina se již déle než dva roky brání ruské invazi a získává podporu v dodávkách zbraní a vojenského materiálu od řady zemí, včetně Česka. I Slovensko poskytlo Ukrajině pomoc. Minulý týden mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že neexistují žádné předpoklady pro mírová jednání s Kyjevem a Rusko považuje západní země za stranu konfliktu. Ve Švýcarsku se v červnu uskuteční rozsáhlá konference o míru na Ukrajině. Švýcarská vláda potvrdila, že Moskva pozvánku nedostala, ale zdůraznila, že Rusko musí být součástí mírového procesu.

Ficova vláda po nástupu do úřadu zastavila slovenskou vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob. Fico také kritizoval strategii západních zemí vůči válce na Ukrajině a zpochybnil slovenskou finanční sbírku na podporu české iniciativy nákupu munice pro Ukrajinu.

"Kdyby si každý řekl, že jeho pomoc nic nezmění, byla by ruská vojska už daleko za Kyjevem. Děkuji přátelům na Slovensku, že jim záleží na naší bezpečnosti a přispívají na munici pro Ukrajinu," napsal český ministr zahraničí Jan Lipavský v příspěvku na sociální síti X.

Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár zdůraznil, že EU by měla věnovat větší pozornost mírovému řešení na Ukrajině. Fico uvedl, že Bratislava plně podporuje snahy Kyjeva o vstup do Evropské unie, na rozdíl od "válečných jestřábů", kteří