Do nominace na fotbalové Euro se dostali dva hříšníci z Belmonda, obránce Zima i nováček Červ

Protože si národní týmy před časem odsouhlasily návrh nizozemského kouče Ronalda Koemana spočívající v možnosti nominovat větší počet hráčů, než tomu bylo doposud, přičemž se tento počet navýšil na celkových 26 hráčů, využil této skutečnosti Ivan Hašek do posledního místečka. Nejedná se však o konečnou nominaci na Euro, ta přijde na řadu nejpozději 7. června.

Český stratég podle očekávání nevynechal největší opory týmu, tedy kapitána Tomáše Součka či kanonýra Patrika Schicka, jenž spolu s Leverkusenem vyhrál jak Bundesligu, tak i německý pohár. Nikoho nepřekvapí ani jména brankářů Jindřicha Staňka a Matěje Kováře, k nimž do trojice ještě přibyl Vítězslav Jaroš.

Dvojice belmondovských hříšníků se objevuje od jejich aféry v národním týmu poprvé, jelikož Hašek je při své březnové premiéře nenominoval na tehdejší přípravné zápasy. Nyní je, tedy kromě Jakuba Brabce, vzal Hašek na milost. "Nevzal jsem je na první sraz, abych měl možnost promluvit s hráči, aby to nezasáhlo týmový duch. Integritu jsme chtěli zachovat, nikdo z hráčů (v týmu, pozn. autora) je neodmítl. Jedno z vůbec nejtěžších rozhodnutí bylo nevzít Brabce. Neohlíželi jsme se na Belmondo, ale vyrostlo tu několik hráčů na tom postu, kteří jsou velmi zajímaví," přidal k inkriminovaným hráčům svůj pohled Hašek.

Předseda českého fotbalu Petr Fousek ho doplnil následovně: "K Belmondu už není potřeba se tolik vracet. Jsem rád, že Ivan nastavil určitá pravidla. Hráči je respektují. Trenérovi jsme dali důvěru, a jelikož je naší ambicí postup ze skupiny, dostal volné ruce, abychom tam vzali to nejsilnější."

Co se týče osobnosti Jakuba Brabce, na kterého vyšel černý Petr, tak je jedním z reprezentantů, pro nějž nejsou cizí vůdčí schopnosti. Vždyť v minulosti byl kapitánem u reprezentace do 21 let. A díky svému vůdcovství byl jedním z pilířů, na kterém stál národní tým za éry kouče Jaroslava Šilhavého. "Mluvili jsme s ním, byli jsme za ním i v Soluni. Hráli ještě o poháry, prohráli s Panathinaikosem, ale měli velmi dobrou sezonu. Jakub není zapšklý, je to velmi inteligentní chlapec. Má toho ještě hodně před sebou. Pokud bychom se na něj obrátili, určitě neodmítne," řekl k němu Hašek.

Nečekaným jménem v nominaci je pak rozhodně třiadvacetiletý plzeňský záložník Lukáš Červ, pro nějž to bude v reprezentačním dresu premiéra. "Fakt neuvěřitelné. Vůbec nevím, co k tomu říct. Když si vezmu, že ještě na podzim jsem byl v Liberci... Pak přišel velký přestup do Plzně, kde jsem, myslím, odehrál s Viktorkou poměrně solidní jaro. Jsem teď jako v sedmém nebi, ani v největším snu jsem si to nedokázal představit," neskrýval své překvapení samotný Lukáš Červ.

Ten prozradil, že se o své nominaci dozvěděl na pláži během rodinné dovolené v Itálii. "Zpráva o nominaci mě zastihla na krátké dovolené v Itálii, kde jsem s rodinou. Na pláži jsme si pustili ČT sport a sledovali nominační tiskovku. Přítelkyně i mamka vedle mě brečely, celá rodina má ohromnou radost," vyprávěl konkrétně a dodal: "Je to pro mě zase obrovská motivace. Jdu se porvat o šanci, užít si to a nabrat zkušenosti. Hlavně věřím, že se Euro povede celému týmu."

I když se nejedná o konečnou nominaci, jak už bylo výše zmíněno, kouč Hašek se nikterak netají tím, že všechna nyní nominovaná jména budou nakonec figurovat i v ní. "V minulých dnech jsme osobně nebo po telefonu mluvili se všemi hráči v nominaci. V případě, že by si to okolnosti vyžádaly, jsou připravení i náhradníci. Tohle je předfinální nominace, ale doufáme, že všichni účastníci kempu budou v pořádku, aby mohli jet na Euro," uvedl k tomu Hašek.

Dodejme, že národní tým se poprvé sejde již tuto neděli, přičemž následně odcestuje na soustředění do Rakouska. V rámci něj je na programu přípravný zápas s Maltou, 10. června už v Hradci Králové je pro změnu na programu generálka se Severní Makedonií. První zápas na Euru odehraje česká reprezentace 18. června v Lipsku proti Portugalsku. Ve skupině pak má ještě za soupeře Gruzii a Turecko, přičemž s nimi bude hrát v Hamburku. Poblíž tohoto města bude mít národní tým také svou základnu.

Nominace české reprezentace na Euro 2024 v Německu:

Brankáři: Vítězslav Jaroš (Štýrský Hradec), Matěj Kovář (Leverkusen), Jindřich Staněk (Slavia Praha); Obránci: Vladimír Coufal (West Ham), David Douděra (Slavia Praha), Tomáš Holeš (Slavia Praha), Robin Hranáč (Plzeň), David Jurásek (Hoffenheim), Ladislav Krejčí (Sparta Praha), Martin Vitík (Sparta Praha), Tomáš Vlček (Slavia Praha), David Zima (Slavia Praha); Záložníci: Antonín Barák (Fiorentina), Václav Černý (Wolfsburg), Lukáš Červ (Plzeň), Matěj Jurásek (Slavia Praha), Ondřej Lingr (Feyenoord Rotterdam), Lukáš Provod (Slavia Praha), Michal Sadílek (Twente Enschede), Tomáš Souček (West Ham), Pavel Šulc (Plzeň); Útočníci: Adam Hložek (Leverkusen), Tomáš Chorý (Plzeň), Mojmír Chytil (Slavia Praha), Jan Kuchta (Sparta Praha), Patrik Schick (Leverkusen)