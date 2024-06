Euro 2024: Na úvod fotbalového ME domácí Němci deklasovali Skoty 5:1

Za výtečné atmosféry zaplněné Allianz Areny v Mnichově se rozhodli svěřenci kouče Juliana Nagelsmanna dostat Skoty ihned pod tlak, z čehož vyústil úvodní gól po deseti minutách hry, kdy vše začal Kimmich centrem zprava, jenž zamířil k nohám Wirtze a právě on se zapsal jako první úspěšný střelec tohoto turnaje, když se trefil zpoza šestnáctky. Mimochodem, stal se tak nejmladším střelcem v historii Eura, jelikož mu bylo 21 let a 42 dní. O devět minut později to bylo z pohledu domácích ještě veselejší, protože na 2:0 navýšil zakončením pod břevno německé vedení Musiala. Tehdy mu chytře připravil balon svou zpětnou přihrávkou Havertz.

Takový začátek nejen tohoto zápasu, ale vůbec celého turnaje, si Skotové vůbec nepředstavovali a jejich podpora z hlediště už také tolik slyšet nebyla. Navíc nenacházeli recept na to, jak německou branku ohrozit a tak bylo pro Skoty ještě hůře, když si v závěru první půle nejprve sice gólman Gunn poradil s hlavičkujícím Gündoganem, následně však tohoto německého reprezentanta po zmatku v pokutovém území tvrdě fauloval Porteous a po zhlédnutí videa udělil sudí Turpin červenou kartu. Kromě toho pochopitelně nařídil i penaltu, kterou s přehledem doprostřed branky proměnil Havertz. Stalo se tak vůbec poprvé v historii, kdy Němci zaznamenali tři branky v první půli v zápase na ME.

Pokud si zkušený německý brankář Neuer myslel, že snad bude mít po obrátce o něco více práce, byl na omylu. Kdo útočil, tak to byli spíše domácí. Třeba v 58. minutě se mohl podruhé do střelecké listiny zapsat Wirtz, ovšem ten se tentokrát ze střely z první netrefil. A tak museli Němci vyslat na hřiště Füllkruga, který krátce po svém příchodu zvýšil na 4:0 poté, co z hranice vápna zamířil přesně do šibenice. U něj však nemuselo zůstat jen u této trefy. V době, kdy do závěrečného hvizdu zbývalo 15 minut, se sice radoval znovu z přesného zakončení, ale vše zhatil ofsajd po zásahu videorozhodčího.

Přestože za celý zápas vyznívala statistika střel tak, že Němci ji ovládli 19:0, i tak se Skotové dočkali branky útěchy. V 87. minutě hlavičkoval po centru do vápna McKenna tak, že jeho dosti nepřesnou střelu srazil hlavou za Neuerova záda bránící Rüdiger, 4:1.

Byli to ale stejně domácí, kteří k radosti většiny v hledišti uzavřeli gólový účet tohoto zápasu. V závěru nastaveného času po zámku, kterým uzavřeli Skoty v jejich pokutovém území, se ke střele z hranice šestnáctky rozhodl střídající Can a ten svou technickou střelou ke vzdálenější tyči upravil stav na konečných 5:1.

Konečný výsledek fotbalového Eura v Německu (14.6.2024):

SKUPINA A:

Německo - Skotsko 5:1 (3:0)

Branky: 10. Wirtz, 19. Musiala, 45.+1 Havertz z pen., 68. Füllkrug, 90.+3 Can - 87. vlastní Rüdiger. Rozhodčí: Turpin - Danos, Pages - Brisard (video, všichni Fr.). ŽK: Andrich, Tah - Ralston. ČK: 44. Porteous (Skotsko). Diváci: 66 000