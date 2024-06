EURO 2024: Německo slaví postup svého domácího národního týmu. Po Skotech si poradil i s Maďary

Protože Maďaři chtěli po úvodní prohře se Švýcarskem uzmout ze zápasu s Německem nějaký ten bod, rozhodli se, že zaskočí favorita duelu prakticky hned po jeho výkopu. Tehdy se vydali do rychlého protiútoku, přičemž se do zakončení tlačil Sallai, proti němu ale stihl včas vyrazit gólman Neuer. Ten mimochodem vyrovnal rekord Gigiho Buffona, když nastoupil do 17. zápasu v rámci evropských šampionátů. Ze strany Maďarů nezůstalo jen u této akce. Za chvíli z úhlu nebezpečně zakončoval pro změnu Bolla, bránící Andrich dokázal ale míč odehrát na roh.

Stejně jako v úvodním zápase, i tentokrát Němcům nevycházely kombinace a i když se mohli pyšnit větším držením míče, dlouho se jim nedařilo překonat maďarskou defenzivu. Až ve 22. minutě se do toho vložil Gündogan, když tvrdě tělem dohrál Orbána a tím tak od něj získal míč v šestnáctce. Následně ho předal Musialovi a ten nekompromisním zakončením poprvé rozradostnil v tomto duelu Němce, 1:0.

Maďary inkasovaná branka nikterak nepoložila, naopak se snažili co nejrychleji odpovědět. Konkrétně se o to snažil liverpoolský záložník Szoboszlai, jenž nejdříve vystřelil z volného přímého kopu, ovšem brankáře Neuera střelou k tyči nijak nezaskočil. Tuto ránu jednak vyrazil nohama, následně si poradil i s dorážkou, které však chyběla dostatečná razance. Téměř po půlhodině hry se Szoboszlai opět dostal do zajímavé střelecké pozice, ale tentokrát jeho zakončení zablokoval Tah. Ještě před přestávkou mohlo udeřit podruhé na druhé straně, kdyby ale Musiala netrefil jen boční síť. Poslední slovo v první půli ale měli Maďaři, po přímém kopu, který vyrazil gólman Neuer, dorazil míč do branky Sallai. Ten byl ale v ofsajdu a branka tak nebyla uznána.

To, že byl víc míč na kopačkách Němců, platilo i po obrátce a tato skutečnost mohla nakonec vést i ke zvýraznění vedení v 55. minutě, kdy na Gulásciho mířil střílený centr, ale maďarský brankář si s ním poradil. Stejně tak nebyl překonán ani z následné dorážky Kroose. Ani na druhé straně se neskládaly zbraně. Zkoušel to Varga, který po svém úniku nakonec branku Neuera přestřelil.

V 67. minutě tak přišlo ze strany Německa definitivní uklidnění, o které se postaral samotný kapitán Gündogan. K němu se míč dostal po povedené kombinaci na levé straně hřiště a po spolupráci Musiala s Mittelstädtem. Další branka už nepadla, přestože se o ni snažili Kimmich a Sané. A změna nenastala ani na druhé straně, přestože Orbán užuž mířil do odkryté klece, ovšem Kimmich zabránil gólu na brankové čáře.

Konečný výsledek zápasu fotbalového Eura v Německu (19.6.2024):

SKUPINA A (Stuttgart):

Německo – Maďarsko 2:0 (1:0)

Branky: 22. Musiala, 67. Gündogan. Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, De Vries – Dieperink (video, všichni Niz.). ŽK: Rüdiger, Mittelstädt – Varga, Csoboth, Rossi. Diváci: 51 000

Německo: Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt – Andrich (71. Can), Kroos – Musiala (71. Führich), Gündogan (84. Undav), Wirtz (58. Sané) – Havertz (58. Füllkrug). Trenér: Nagelsmann

Maďarsko: Gulácsi – Fiola, Orbán, Dárdai – Bolla (75. Ádám), A. Nagy (64. Kleinheiser), Schäfer, Kerkez (Z. Nagy) – Sallai (87. Csoboth), Varga (87. Gazdag), Szoboszlai. Trenér: Rossi