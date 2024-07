EURO 2024: Nizozemci dokázali otočit duel s Tureckem a po 20 letech slaví postup do semifinále

Že by mohl být tento čtvrtfinálový duel tím nejzábavnějším ze všech, naznačil už úvod tohoto zápasu, když už po dvou minutách hry se tlačil do zakončení Depay, jenž se dostal, až do vápna odkud zakončil, ovšem jeho střela zamířila nakonec vysoko nad. I když v dalších minutách se dlouho čekalo na nějakou další příležitost na obou stranách, bylo postupem času znát, že se hra vyrovnává. Čekání na Godota ukončil nečekaný turecký úder deset minut před koncem první půle. Tehdy Turci zahrávali rohový kop, který Nizozemci odvrátili pouze ke Gülerovi, ten následně nacentroval na zadní tyč, kde se nacházel Akaydin a právě on svou hlavičkou otevřel skóre, 1:0 pro Turecko.

A nemuselo zůstat na straně Turecka jen u toho. Krátce po návratu z kabin totiž klidně mohlo vést už o dvě branky, kdyby ale z přímého kopu šutér Güller netrefil jen tyč. Chvíli na to se branka gólmana Verbruggena ocitla opět v ohrožení, když se ke střele zpoza vápna odhodlal Yildiz, před Aynahem snažící se o dorážku však dokázal odvrátit na rohový kop střídající Weghorst.

Když do závěrečného hvizdu zbývalo dvacet minut, Nizozemci se konečně dočkali. I jejich gól padl po rohovém kopu, který byl zahrán na krátko na Depaye, jenž se rozhodl k centru, jeho adresátem se stál De Vrij a ten tak rozradostnil fanoušky země mlýnů a tulipánů. O šest minut později bylo v oranžovém království ještě veseleji, když si Dumfriesovou přihrávku před branku srazil do vlastní sítě bránící Mürdür.

Jak se duel blížil k závěru, Turci opět ukázali svou bojovnost a do poslední chvíle se snažili o vyrovnání. Nizozemci už se soustředili jen na obranu a na odkopy daleko pod své branky. Po Aktürkogluově přihrávce, která propadla až k Celikovi byli Turci nejblíže k vyrovnání, ale to byli museli trefit odkrytou branku a ne bránícího Van de Vena. Následně se ještě ke střele dostal Aktürkoglu, ale nizozemská obrana tuto střelu odvrátila na roh. Poté, co pak na druhé straně mohl Nizozemce uklidnit Gakpo, se Turci ještě dostali k obrovské šanci, ale proti Bardakciho střele se tentokráte zaskvěl gólman Verbruggen.

Tento zápas se tak jako jediné čtvrtfinále rozhodl již v základní hrací době a Nizozemsko se tak mohlo radovat z prvního postupu do semifinále Eura po dvaceti letech. V něm se utká ve středu s Anglií, o den dříve se spolu střetnou Španělé s Francouzi.

Konečný výsledek zápasu fotbalového Eura v Německu (6.7.2024):

Čtvrtfinále (Berlín):

Nizozemsko – Turecko 2:1 (0:1)

Branka: 70. De Vrij, 76. vlastní Müldür – 35. Akaydin. Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages – Brisard (video, všichni Fr.). ŽK: Simons, Aké, Van Dijk, Weghorst – Tosun, Montella (trenér). ČK: 90.+6 Yildirim (Turecko, mimo hřiště). Diváci: 70 091

Nizozemsko: Verbruggen – Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké (73. Van de Ven) – Reijnders (73. Veerman), Schouten, Simons (87. Zirkzee) – Bergwijn (46. Weghorst), Depay (87. Frimpong), Gakpo. Trenér: Koeman

Turecko: Günok – Müldür (82. Celik), Ayhan (89. Kilicsoy), Akaydin (82. Tosun), Bardakci, Kadioglu – Yilmaz, Özcan (77. Yokuslu), Calhanoglu, Yildiz (77. Aktürkoglu) – Güler. Trenér: Montella