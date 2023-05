F1: Monackou deštivou "ruletu" vyhrál Verstappen před Alonsem a Oconem

Pilot týmu Red Bull předvedl suverénní výkon, když se vypořádal s náročnými podmínkami v dešti a nepustil před sebe Fernanda Alonsa, aby zvítězil na Velké ceně Monaka. Je nutno podotknout, že tým Aston Martin patrně nesáhl ke správné strategii, čehož může litovat.

Verstappen, který v dramatické kvalifikaci porazil Alonsa v posledních sekundách, začal nedělní závod sebejistě a udržoval si vedení, čímž si vytvořil pohodlný náskok před soupeřem z Aston Martinu.

Ve zbývající třetině závodu začalo prudce pršet, což vytvořilo neočekávané situace a zamíchalo to týmovými strategiemi. Bylo patrné, že některé týmy z této situace chtěly vytěžit použitím pneumatik do mokra, což se nakonec ukázalo jako špatná volba. Nicméně Max Verstappen si s klidem poradil s mokrou tratí a předvedl své vynikající dovednosti až na jeden dotek se svodidly. V tu chvíli se celému týmu tajil dech. Postupně si vytvořil impozantní náskok před ostatními jezdci a ten si udržel až do cíle.

Fernando Alonso si připsal páté umístění na stupních vítězů v posledních šesti závodech pro Aston Martin, zatímco Esteban Ocon dokázal plně využít svůj vynikající výkon v kvalifikaci a uhájit třetí místo pro tým Alpine.

Red Bull si díky vítězství v Monaku prodloužil svou nepřetržitou sérii vítězství od začátku sezóny již na šest závodů, čímž Max Verstappen předčil Sebastiana Vettela a stal se historicky nejúspěšnějším jezdcem tohoto týmu s celkem 39 triumfy.

Max Verstappen míří k zisku třetího mistrovského titulu v řadě. Před svým rivalem na druhé pozici drží solidní náskok 39 bodů. Tím je jeho týmový kolega Sergio Perez, který kvůli nehodě v kvalifikaci startoval z posledního místa na startovním roštu.

Lewis Hamilton využil včasného přechodu na středně tvrdé pneumatiky ihned poté, co začalo pršet a dokázal se probojovat na čtvrté místo. Jeho týmový kolega George Russell se po pětisekundové penalizaci umístil za ním, ačkoli Mercedes předvedl solidní výkon s významnými vylepšeními svého vozu W14 ve svém prvním závodě.

Charles Leclerc se na svém domácím okruhu s monopostem Ferrari umístil na šestém místě, zatímco Pierre Gasly podpořil snahu Estebana Ocona o sedmé místo a pomohl týmu Alpine posunout se na špičku středního pole v hodnocení konstruktérů.

Carlos Sainz zaplatil cenu za smyk na mokru, které ho srazilo ze čtvrté pozice a nakonec skončil až osmý. Duo jezdců McLarenu Lando Norris a Oscar Piastri odjeli solidní závody a obsadili devátou a desátou příčku.

Náskok týmu Red Bull v hodnocení konstruktérů se před nadcházejícím víkendem Velké ceny Španělska v Barceloně navýšil na 129 bodů.

Výsledky závodu GP Monaka

1) Max Verstappen, Red Bull

2) Fernando Alonso, Aston Martin

3) Esteban Ocon, Alpine

4) Lewis Hamilton, Mercedes

5) George Russell, Mercedes

6) Charles Leclerc, Ferrari

7) Pierre Gasly, Alpine

8) Carlos Sainz, Ferrari

9) Lando Norris, McLaren

10) Oscar Piastri, McLaren