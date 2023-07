Formule 1 v Rakousku: Verstappen vyhral sprint a postěžoval si na kolegu Pereze

Piloti se seřadili na startu s pneumatikami do přechodných podmínek - nad rakouskou tratí lehce poprchávalo a bylo zřejmé, že jet na slicks by byl hazard. Bottas byl jediný, kdo si hodlal vyzkoušet jízdu na bezprofilových pneumatikách, ale po zaváděcím kole pokorně zamířil do boxů k výměně, uvedl server F1NEWS.cz

Pérezovi se povedl start a přestože ho Verstappen tlačil k pravému okraji trati, první zatáčku projel na čele. Ovšem v dlouhé pasáži k zatáčce Remus už si Holanďan začal nárokovat první pozici a Pérez ho téměř vytlačil na trávník. Další souboj v obávané "trojce" se nesl v širokém nájezdu Maxově, na který musel Sergio reagovat a propadl se za Hülkenberga, jenž dokázal mistrně využít jeho zpomalení. Na tento duel doplatil i Norris, jenž se z třetího místa propadl až na desáté.

Verstappen se pozvolna vzdaloval Hülkenbergovi, jehož Haas na osychající trati skončil jako snadná potrava pro soupeře. Pérez ho zdolal v kole dvanáctém, Sainz hned v dalším okruhu. A pokud v té době činil rozdíl mezi Hülkenbergem a Strollem sedm vteřin, o dvě kola později už to byly pouhé dvě.

Startovní pole nadále kroužilo na zelených pneu, ale bylo zřejmé, že intenzita deště klesá - dokazovaly to nejrychlejší kola Verstappena: V druhém zajel čas 1:18,498, v polovině závodu už byl o čtyři vteřiny rychlejší (1:14,506). Nabízela se tak možnost přejít na suché pneumatiky, ale vedoucí pětici se celkem pochopitelně nechtělo. Nakonec se odhodlal Russell (16. kolo), jehož následoval Piastri (17.) a po něm pětice Hülkenberg, Hamilton, Sargean, De Vries a Zhou (18.) a dvojice Leclerc a Albon (19.). Že to nebylo špatné řešení, prokázal Russell okamžitě nejrychlejším kolem lepším o vteřinu a půl a dobýváním pozic.

Ukázalo se však, že čelo je příliš vzdálené - Russell si dokázal poradit s Gaslym, Norrisem a na cílové čáře tlačil na Ocona, aby mu další bod utekl o nicotných 0,009 vteřiny. Do hry se vrátil také Hülkenberg, jenž kosmickou rychlostí stáhl Norrise (23. kolo) a v nájezdu do posledního si "podal" Ocona. Atraktivně působil i souboj dvojice Stroll - Alonso, tentokrát se Španěl nehodlal držet zpátky, ale na svého mladšího kolegu nevyzrál. A to si oba mohli gratulovat, že Nicovi chybělo pár metrů k tomu, aby předjel i je...

Max Verstappen obvinil svého týmového kolegu ze stáje Red Bull Sergia Péreze, že ho vytlačil během sprintu v Rakousku z tratě, uvedl server The Independent. Nakonec Verstappen zvítězil, zatímco Pérez skončil na druhém místě za ním a Carlos Sainz z Ferrari se umístil třetí.