Čeští fotbalisté se přiblížili baráži o MS. Před losem jeho kvalifikace jsou ve 3. koši

Jednotlivé národní týmy budou nasazeni do košů, z nichž budou vylosováni do kvalifikačních skupin o MS 2022, jsou nasazováni podle aktuálního žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Ten nejnovější ještě zatím není oficiální, platí ale, že nasazení do těchto košů bude určovat podle redukovaného pořadí evropských týmů.

To, že tak český národní tým zamíří do zmiňovaného třetího koše, tak určuje jeho obsazení 25. příčky v tomto redukovaném pořadí. Připomeňme, že košů je celkem šest, přičemž prvních pět má deset členů, zatímco poslední šestý má členů pouze pět.

Nadcházející los rozdělí tyto týmy do deseti skupin kvalifikačních skupin, přičemž jedna polovina skupin bude šestičlenná a další polovina zase pětičlenná. Vítězové všech skupin postoupí přímo na závěrečný turnaj v Kataru v roce 2022, zatímco ta mužstva umstěná na durhých příčkách čeká ještě baráž o postup na MS.

Ve třetím koši by se měly vedle svěřenců kouče Jaroslava Šilhavého nacházet ještě týmy Maďarska, Rumunska, Norska, Irska, Severního Irska, Islandu, Skotska, Řecka a Finska. Právě těmto týmům se díky této skutečnosti v kvalifikaci na MS 2022 vyhne. Ovšem nevyhne se nejspíše některému z fotbalových gignatů nacházejících se v elitním prvním koši, kde těmi papírově nejslabšími možnými soupeři jsou Dánové a Chorvaté, se kterými se mimochodem Češi střetnou příští rok ve skupině EURA.

Soupeřem Čechů v kvalifkaci mohou být Slováci, se kterými se utkávali nyní Češi ve skupině B2 v Lize národů UEFA, neboť naši východní sousedé se nacházejí v koši č. 2. V tomto koši se pak nacházejí mimo jiné i Švýcaři či Ukrajinci, zřejmě nenjtěžší možní sokové z tohoto koše. Ve čtvrtém koši se pro změnu ocitá Bosna a Hercegovina, tým, jenž v Lize národů hrál Ligu A.

Tu si, jak známo, po středečním zápase se Slovenskem zahrají příští rok i Češi a díky tomuto úspěchu se Čechům přiblížila i účast v baráži o mistrovství světa. Právě do ní se dostanou i dva nejlepší vítězové skupin z Ligy národů, kteří se však v klasické kvalifikaci musí umístit hůře než druzí. Znamená to tak, že kdyby hned pět z týmů Francie, Belgie, Anglie, Španělska, Walesu a Rakouska, jež se nyní nacházejí před sedmým Českem v pořadí vítězů skupin Ligy národů, skončili nejhůře na druhém místě v klasické kvalifikaci a zároveň Češi skončí nejlépe na třetím místě v této kvalifikaci, půjdou Češi do baráže.

Do této baráže se dostane celkem dvanáct mužstev (10 týmů z druhých míst v klasické kvalifikaci a dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů), které se rozdělí po čtyřech do tří částí. Tři vítězná mužstva těchto částí se dostanou na závěrečný turnaj a doplní v něm tak deseti týmům, které vyhrají své skupiny v kvalifikaci.

Připomeňme, že očekávaný los kvalifikace na MS 2022 se uskuteční 7. prosince ve švýcarském Curychu a kvůli pandemii koronaviru se bude poprvé konat ve virtuálním prostoru. Česká reprezentace se v samotatné české historii představila na mistrovství světa jenom jednou a to v roce 2006.

Neoficiální rozdělení do košů:

1. koš: Belgie, Francie, Anglie, Portugalsko, Španělsko, Itálie, Chorvatsko, Dánsko, Německo, Nizozemsko

2. koš: Švýcarsko, Wales, Polsko, Švédsko, Rakousko, Ukrajina, Srbsko, Turecko, Slovensko, Rusko

3. koš: Maďarsko, Rumunsko, Norsko, Irsko, Česko, Severní Irsko, Island, Skotsko, Řecko, Finsko

4. koš: Bosna a Hercegovina, Slovinsko, Černá Hora, Severní Makedonie, Albánie, Bulharsko, Izrael, Bělorusko, Gruzie, Lucembursko

5. koš: Arménie, Kypr, Faerské ostrovy, Ázerbájdžán, Estonsko, Kosovo, Kazachstán, Litva, Lotyšsko, Andorra

6. koš: Malta, Moldavsko, Lichtenštejnsko, Gibraltar, San Marino