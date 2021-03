Čeští fotbalisté tentokrát nebodovali. Z Walesu si odvážejí prohru 0:1

Přestože se hrálo v Cardiffu, skoro jako doma si mohli představovat spíše Češi, neboť to byli právě oni, kteří od prvních minut hráli aktivně a hrálo se hlavně podle jejich režie. Co ale naplat i s pozitivní statistikou držení míře ve prospěch českého týmu, když se nedařilo míč dostat do sítě Velšanů? Zvlášť, když během první půle hned pětkrát zakončoval ve velice dobrých pozicích Jakub Jankto, ale ani jednou z nich neskóroval.

A moc tomu nenapomáhala ani taktika, ke které se uchýlili fotbalisté Walesu. Disciplinové, ale hlavně organizované bránění doplněné hodně vysunutým napadáním. Kromě toho moc ale jinak dopředu nic nepředváděli a především trpělivost, to bylo hlavní krédo Velšanů.

Trrpěliví byli a na první velkou útočnou akci se domácí dočkali ve 36. minutě. Tehdy z levé strany odcentroval Williams a poté, co se Baleovi podařilo dostat před Kúdelu, zakončil tak nebezpečně, že Vaclík musel vytáhnout bravurní zákrok a vyrazil míč nad břevno.

Češi jistě chtěli pokračovat v aktivní hře i ve druhé půli, jenomže přišla situace ve velšském pokutovém území, po které byl vyloučen Patrik Schick. A to za to, že se ohnal po bránícím Robertsovi. Proto tak nebylo divu, že domácí vyslali na hřiště do útoku dvoumetrového Moora a čím dál větší aktivita tak byla k vidění na straně Velšanů.

Neznamenalo to však, že Češi složili útočné zbraně. Takový Provod mohl navázat na svou gólovou trefu ze sobotního duelu proti Belgii, jenže po brejkové situaci, po které dokázal obhodit branáře Warda, mu radost z dalšího gólu překazil vracející se obránce Lawrence. V 77. minutě se ale síly na hřišti vyrovnaly. Po druhé žluté kartě musel totiž předčasně do sprch i domácí Roberts a zase tak mohla být o něco větší naděje na české straně. Jenže ta postupně začala vyhasínat v 82. minutě, kdy se po Baleově centru do šestnáctky dostal k hlavičce James a skóroval, 1:0 pro Wales.

Češi už na tuto branku zareagovat nedokázali. Největší příležitost měl stoper Ondřej Čelůstka v nastaveném čase, ovšem obránce Rodon jeho zakončení zablokoval. Češi tak tedy po výhře s Estonskem a remíze s Belgií poprvé v kvalifikaci prohráli.

Kvalifikace o postup na MS 2022 (30.3.2021):

Konečný výsledek:

Wales - ČR 1:0 (0:0)

Branka: 81. James