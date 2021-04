Další známý kandidát na šéfa FAČR. Proti Poborskému se postaví Petr Fousek

Před blížící se červnovou volební valnou hromadou Fotbalové asociace ČR (FAČR), která zvolí nástupce dosavadního šéfa českého fotbalu Martina Malíka, se po středě ví o dalším jménu ukadidáta na tento post. Poté, co nedávno svou kandidaturu oznámil bývalý fotbalový reprezentant šéf Elitní mládeže FAČR Karel Poborský, se nyní rozhodl to samé učinit bývalý svazový generální sekretář Petr Fousek. Pro něj to nebude poprvé, co se bude ucházet o nejvyšší post na Strahově.