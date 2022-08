Komise: sudí Černý dostal trest až do konce září, videorozhodčí Ondráš až do zimy

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Po druhém ligovém tuzemském fotbalovém kole je nejdiskutovanějším zápasem ten nedělní mezi Slavií a Zlínem (4:1 pro Slavii). A to především kvůli dskutabilním rozhodnutím ze strany hlavního sudího Dalibora Černého a jeho kolegy u videa Víta Ondáše. Oba dva totiž výrazně pochybili, když v 59. minutě nevyloučil ihned zlínského Martina Cedidlu poté, co tvrdě zajel u postranní čáry Ewertona. Ten pak kvůli zranění zápas nedohrál. Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR (FAČR) prakticky hned po utkání vydala prohlášení, ve kterém uvedla, že mělo dojít k okamžitému vyloučení Cedidly a ne mu dát jen žlutou kartu. V pondělí vynesla trst pro hlavního sudího Černého, jenž si tak nezapíská do konce září, ještě vyšší trest si ale vysloužil videorozhodčí Vít Ondráš, který nebude sedět u systému VAR až do zimy.