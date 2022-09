Lewandowski hattrickem pomohl k výhře Barcelony 5:1. Za Plzeň skóroval Sýkora

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Letní posila Barcelony Robert Lewandowski prokázal proti úřadujícímu českému mistrovi Viktorii Pzeň na stadionu Camp Nou svou nespornou kvalitu, když proti svěřencům kouče Michala Bílka zaznamenal kromě prvních přesných tref v dresu Barcelony v Lize mistrů i hattrick. O další dvě barcelonské branky se pak postarali Kessié s Torrésem. Přitom krátce před přestávkou to pro Plzeň, která se místy sympaticky dostávala do náznaků šancí a i do zakončení, to vypadalo až nečekaně nadějně, když za stavu 2:0 pro Barcelonu snížil Sýkora. Zápas ale rozhodla Lewandowskiho branka do šatny na 3:1.