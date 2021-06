ME ve fotbale ŽIVĚ: Češi začali další duel na ME proti Chorvatům aktivně, zatím 0:0

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Po vítězném úvodním zápase na ME, kdy Češi porazili Skotsko v Glasgow 2:0 mimo jiné gólem z 45 metrů Patrika Schicka, jenž se tehdy postaral hned o oba góly, se svěřenci kouče Jaroslava Šilhavého představují v pátek v podvečer ve svém druhém zápase a to proti Chorvatsku. Výhra na tímto soupeřem, stejně jao remíza, by znamenala pro český tým vytoužený postup do osmifinále, ale proti vicemistrů světa z roku 2018 v čele s kapitánem Lukou Modričem v sestavě to nebudou mít nikterak jednoduché. Jak se bude Čechům v zápase dařit, to můžete sledovat živě na serveru EuroZprávy.cz.