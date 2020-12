Nizozemský fotbalista Promes byl zatčen, pobodal příbuzného na rodinné oslavě

Podle médií došlo k incidentu na rodinné oslavě, kterou v létě útočník Ajaxu pořádal, pobodaným mužem měl být fotbalistův příbuzný. Utrpěl vážná zranění a v listopadu na Promese podal žalobu.

Ajax se k zatčení svého hráče nevyjádřil, ale nizozemské televizi NOS potvrdil, že se Promes nezúčastnil dnešního tréninku.

Ajax-aanvaller Quincy Promes is zondagochtend gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij. Dat meldt De Telegraaf.



Promes zou eind juli in een loods in Abcoude, tijdens een familiefeest, ruzie hebben gekregen met een familielid.